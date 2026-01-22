ARA A PORTADA
-
Els maquinistes, el Govern, Renfe i Adif pacten les condicions per restablir progressivament el servei de Rodalies Redacció
-
Els fets de Sentmenat, símptoma de la "lepenització" de la societat: "Les tesis ultra ja han penetrat en la política" Marc Béjar Permanyer
-
L'Embarcador del parc de Catalunya, empès a iniciar una nova vida: "Marxo molt satisfet del servei d’aquests 28 anys" Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
El manteniment de Rodalies, sota la lupa pels descarrilaments: "La infraestructura està envellida" Albert Acín Serra
-
Tres arbres caiguts en pocs dies a Sabadell: "Hem de construir ciutats resilients al canvi climàtic" Redacció
Els maquinistes, el Govern, Renfe i Adif pacten les condicions per restablir progressivament el servei de Rodalies
Només sis maquinistes d'una plantilla de 140 estaven disposats a circular aquest matí