La vida en una residència d'estudiants de Sabadell: "Hi ha gent de tot el món"

“És el segon curs acadèmic que la residència està en marxa i aquest any l’ocupació ha pujat més: hem superat el 60%”, celebra Javier Navaza, director de la residència Yugo Sabadell Llac. Els perfils són molt variats: universitaris locals, alumnes de la UAB, esportistes de l’Escola de Natació o estudiants de l’Escola de Pilots de Sabadell. “Tenim gent de tot el món”, afegeix.
"He conegut el meu xicot aquí"
Per a estudiants internacionals, viure a Sabadell és tota una experiència cultural. La Somaya, de 20 anys, va arribar des del Kirguizstan després de llicenciar-se en disseny. Va triar l’ESDi per especialitzar-se en interiors i va optar per viure a la residència: “Pago 800 euros per la meva habitació i tinc tot el que necessito a prop, fins i tot un Mercadona a sota la residència”. Així i tot, reconeix que no sempre és fàcil. “Les barreres lingüístiques a vegades compliquen el fet de construir xarxa social”, admet. “Però el meu xicot l’he conegut aquí, he fet un bon amic rus i ens movem tots per Sabadell”, conclou.
Per la seva banda, la Hiba, de 21 anys i de Màlaga, paga 840 euros per a una habitació amb vista al Parc de Catalunya. “Hi ha un grup de WhatsApp a la residència i per allà la gent escriu i s’organitzen plans”, celebra. Estudia Medicina a la UAB i valora la tranquil·litat de tenir un espai propi a Sabadell. “Sí que hi ha oportunitats per socialitzar molt, però també la tranquil·litat de poder tenir el teu espai”, detalla. En el seu cas, va escollir Sabadell per la proximitat, la connexió i els preus, que “van ser els més competitius que vaig trobar” .
Es busca generar comunitat
A la residència d’estudiants la majoria d’estudis són individuals, tot i que hi ha vuit espais compartits per dues persones. “Cadascú té la seva privacitat”, explica Javier Navaza, que destaca la bona convivència entre els joves. Per afavorir-la, des del centre s’organitzen tres o quatre activitats mensuals, especialment a l’inici del curs, amb propostes de benvinguda i celebracions com la festa de Halloween. Els espais comuns —pati, menjadors, sales d’estudi o gimnàs— estan pensats perquè els residents hi facin comunitat, i moltes de les trobades també neixen de la iniciativa dels propis estudiants.