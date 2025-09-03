La carpeta del transport públic a Badia i Barberà continua oberta

El serial del transport públic per carretera a Badia i Barberà va viure un capítol important fa justament un any. Els alcaldes Josep Martínez Valencia i Xavier Garcés es van reunir amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i amb la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López. L'objectiu era demanar millores en les línies d'autobusos que donen servei a les dues poblacions.
La pressió per ampliar la freqüència havia arribat al seu nivell més alt, amb usuaris denunciant diàriament les mancances d'un servei que es trobava col·lapsat. La trobada va servir per a confirmar el compromís del Govern català per abordar la qüestió a través dels pressupostos d'aquest 2025. L'any en què s'han incrementat les expedicions de l'A1 i l'A2.
En quin punt està?
Després dels avenços de l'octubre passat, els dos municipis vallesans mantenen la carpeta oberta, amb menys tensió entre viatgers que fins fa poc veien com molts dies s'havien de quedar a terra i esperar el pas d'un altre bus. Fonts de l'Ajuntament de Badia destaquen que la reunió amb Nadal va permetre un increment del nombre d'autobusos que passen per Badia, tant d’anada com de tornada. Ara, diuen, al departament són coneixedors d'altres reclamacions com una millor interconnexió de la localitat amb l’Autònoma, la integració dels diferents operadors i millorar l’adaptabilitat del servei. Punts que encara no s'han implementat.
També esperen que la reivindicació avanci a Barberà. De moment, el regidor de mobilitat i transport públic, Joan Muñoz, assegura que el curs polític arrenca sense novetats, però a l'expectativa. A l'espera d'una nova reunió -sense data- amb Nadal per posar fil a l'agulla i aconseguir més millores.
Millores que no afecten la comarca
Tot plegat arriba en un moment en què la Generalitat ha confirmat 62 mesures per ampliar i reforçar diferents línies de bus interurbà arreu de Catalunya, on entre el 2019 i el 2024 el nombre d'usuaris ha crescut un 17,10%, fins als 82,6 milions. En total, s'hi destinaran 17,4 milions d'euros, que s'afegiran als 4,8 milions d'aquest darrer any. La majoria de les intervencions, orientades a zones menys poblades.
Els canvis, doncs, no tindran gairebé implicacions per ara a la comarca. Tangencialment, les millores arriben a la línia 865 Mataró-UAB, amb 14 viatges per sentit; i la d'Igualada-Martorell-UAB, amb tres expedicions diàries per sentit durant el període lectiu. Alhora, l'e13 Mataró-Granollers-Sabadell tindrà 47 expedicions, deu més.