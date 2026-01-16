Castellar activa el calendari d'ajuts: creix la bonificació per ús de la deixalleria

Període obert per a sol·licitar les ajudes. L’Ajuntament de Castellar ha activat el conjunt d’ajuts fiscals i altres prestacions econòmiques corresponents a l’any 2026, adreçats tant a la ciutadania com al teixit econòmic local. El paquet s’estructura en tres blocs: bonificacions i reduccions d’impostos i taxes municipals destinades al conjunt de la població; la convocatòria de subvencions per a persones amb escassa capacitat econòmica i a famílies monoparentals; i, finalment, ajuts fiscals i altres mesures de suport orientades a empreses. Un dels canvis més destacats arriba en la bonificació per les aportacions a la deixalleria. La reducció de la taxa de residus per l'ús de l'equipament municipal puja del 20 al 25% per més de 10 aportacions i del 10 al 15% per fer-ne entre 5 i 9. En el mateix àmbit del reciclatge, s’estableixen reduccions vinculades a la capacitat econòmica de les famílies (entre el 25% i el 100% segons ingressos de la unitat familiar) o del 20% per l’ús de compostadors de matèria orgànica.
Una altra novetat apareix en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. El principal canvi és l’aplicació d’una bonificació del 95% per actuacions de retirada d’elements constructius que continguin amiant. Un material que ha estat en l'epicentre del debat polític en els últims mesos. A més, es mantenen les bonificacions del 90% per obres d’eliminació de barreres arquitectòniques en edificis existents i del 50% per obres d’implantació d’energia solar fotovoltaica, amb un import màxim de 2.500 euros, i també del 50% per obres relatives a la rehabilitació de façanes. Alhora, destaquen les bonificacions de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) en un 95% per als titulars d’habitatges cedits a la Borsa de lloguer, entre altres.
En l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica s’apliquen reduccions del 50% al 100% per a vehicles amb menor impacte ambiental, d’interès històric, amb antiguitat a partir de 25 anys o vehicles per a persones amb grau de discapacitat. Finalment, amb l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana es manté el 100% en casos d’execució hipotecària i del 50% o 75%, segons valor cadastral del sòl, per transmissions de l’habitatge habitual per causa de mort d’ascendents, descendents, cònjuge o parella de fet, sempre que s’acrediti la convivència durant el darrer any.
Data límit: 31 de gener
En paral·lel, el consistori ja ha obert les convocatòries de subvencions de suport a persones amb escassa capacitat econòmica. Aquest ajut consisteix en una aportació de 150 euros que es descompta directament del rebut de l’IBI. Per accedir a les reduccions de la taxa de residus i a la subvenció en aquest col·lectiu cal presentar una única sol·licitud a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ubicat a El Mirador, abans del 31 de gener. Els sol·licitants hauran de ser els propietaris o llogaters de l’habitatge d’empadronament i titulars del rebut d’escombraries. Als beneficiaris d’aquests ajuts se’ls tramitarà d’ofici una bonificació del rebut de l’aigua del 90% en el primer i segon tram de consum (incloses quotes fixes, conservació i clavegueram) i del 25% en el tercer i quart tram.
També s’ha obert una convocatòria específica adreçada a famílies monoparentals. En aquest cas, la subvenció pot suposar una reducció d’entre el 5% i el 50% del rebut de l’IBI, en funció del valor cadastral de l’habitatge. El termini de sol·licitud d’aquest ajut també finalitza el 31 de gener. El conjunt d’ajuts inclou igualment mesures adreçades a empreses i establiments comercials, especialment en l’àmbit de l’emprenedoria, les noves contractacions de personal, la sostenibilitat i la gestió de residus.