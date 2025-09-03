El bar de la nova piscina d'estiu no és l'únic equipament castellarenc que busca inquilí. L’Ajuntament ha obert el concurs públic per adjudicar la concessió demanial de l’ús privatiu del bar-botiga del Centre Feliuenc, situat a la plaça Doctor Puig, 2, a Sant Feliu del Racó. El contracte està destinat a l’explotació de restaurant, de l’espai de la terrassa i de la botiga situada a la planta semisoterrani.
La concessió inclou un total de 236,85 metres distribuïts en 57,65 metres quadrats a la planta semisoterrani, 151,97 a la planta baixa i 27,23 de terrassa. El contracte tindrà una durada inicial de quinze anys, amb la possibilitat d’una pròrroga de fins a cinc anys addicionals. L’equipament es lliurarà amb el mobiliari i equipament especificats als annexos dels plecs, i l’empresa adjudicatària haurà d’assumir les inversions mínimes i obligatòries de rehabilitació de l’edifici detallades al mateix.
El termini per presentar ofertes finalitza el 19 de setembre del 2025 a les dues del migdia. Els criteris d’adjudicació es valoraran fins a un màxim de 100 punts, repartits entre 48 punts per als criteris sotmesos a judici de valor (proposta de gestió, projecte culinari i de botiga, projecte cultural i social, projecte arquitectònic i pla de manteniment de l’edifici), i 52 punts per als criteris de valoració automàtica (millora a l’alça del cànon anual i millores tècniques i qualitatives afegides a la inversió obligatòria).
El cànon anual mínim és de 8.526,60 euros (IVA exempt), a raó de 710,55 euros mensuals, o l’import superior que resulti de l’oferta presentada. Durant els cinc primers anys s’aplicarà una reducció de 1.900,00 euros anuals (158,33 € mensuals), de manera que el cànon mensual serà de 552,22 euros.