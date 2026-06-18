L'equip ERROR404 assoleix el podi entre les universitats més prestigioses del món

L’equip ERROR404, format per estudiants de l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha tornat de la Xina amb una meritòria tercera posició mundial en la categoria de Computing de la Huawei ICT Competition 2025-2026, una de les competicions universitàries internacionals més prestigioses en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. Els estudiants vallesans van arribar a la final mundial després d’haver-se proclamat vencedors de la fase europea de la competició. El grup està integrat pel sabadellenc Josep Bonet, estudiant de quart curs del grau en Intel·ligència Artificial; el terrassenc Ayman Bouazza, estudiant de tercer curs del grau en Enginyeria Informàtica; i el rubinenc Wenqiang Ruan, estudiant de primer curs del mateix grau.
La final s’ha celebrat a Shenzhen i va reunir universitats de tot el món. En la categoria de Computing hi van participar 39 universitats finalistes, mentre que el conjunt de les categories (Computing, Cloud i Network) va comptar amb representants d'un centenar universitats procedents d’Àsia, Europa, Amèrica i Àfrica. La competició es va desenvolupar al llarg d’una intensa jornada de vuit hores de treball en què els participants van haver de resoldre diversos reptes tècnics vinculats a tecnologies de l’ecosistema Huawei. Les proves van incloure exercicis pràctics sobre administració i optimització de sistemes amb openEuler, gestió de bases de dades amb openGauss i aplicacions sobre arquitectura Kunpeng.
Els equips havien de diagnosticar incidències, configurar entorns, resoldre errors i validar les seves solucions en temps real, sota una elevada pressió i amb una exigència tècnica molt alta. “La competició plantejava reptes molt exigents des del punt de vista tècnic. Els estudiants van haver de prendre decisions complexes, resoldre incidències en temps real i treballar sota una pressió molt elevada. El resultat és fruit no només dels seus coneixements, sinó també de la seva capacitat de col·laboració, d’adaptació i de perseverança”, destaca Daniel Franco, preparador de l'equip. El resultat situa la UAB entre les universitats més destacades del món en aquesta disciplina i consolida l’excel·lent trajectòria del grup, que ja havia assolit la primera posició europea abans de la final mundial. Segons el professor, “han competit contra equips de les millors universitats del món i han demostrat que la formació que oferim a l’Escola d’Enginyeria de la UAB està plenament alineada amb les exigències tecnològiques internacionals”.