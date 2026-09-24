La formació i la sensibilització, clau per combatre la sinistralitat de motoristes: "Una moto no és una joguina"

La sinistralitat viària continua sent un dels reptes pendents al Vallès Occidental. Tot i que aquest any s’han registrat menys víctimes mortals que el 2025, les xifres encara són superiors a les d’abans de la pandèmia. En aquest context, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha detectat un element principal de preocupació que va més enllà dels grans nusos i de la configuració de les carreteres: els accidents amb motocicletes. Durant els mesos de maig i juny, l’SCT va detectar un increment notable tant de la mobilitat com de la sinistralitat dels motoristes a Catalunya i les dades apunten la tendència en augment a la demarcació de Barcelona: 21 motoristes han mort aquest 2026, dos més que l’any passat i un menys que el 2019.
El director de l’SCT, Ramon Lamiel, posa l’accent en aquesta realitat i reclama més consciència del risc entre els conductors de motocicleta. “La moto continua sent una tragèdia. No és una joguina i s’ha de tenir molt clar”, assenyala Lamiel, que defensa combinar les campanyes de sensibilització amb mesures de formació i actuacions específiques sobre les carreteres.
La prevenció i sensibilització, “imprescindibles”
Una de les principals eines de l’SCT és la "Formació 3.0", un programa pensat específicament per treballar els hàbits de conducció dels motoristes "a partir de situacions reals". La formació permet analitzar com circula cada conductor i, a partir d’aquí, oferir-li recomanacions personalitzades per corregir possibles comportaments de risc. Durant les sessions, els formadors es fixen en aspectes com la traçada dels revolts, la frenada, la posició sobre la calçada o la manera d’inclinar la motocicleta amb l’objectiu que cada motorista pugui veure quins són els seus punts febles i quines situacions hauria de millorar.
Segons Lamiel, la iniciativa ha arribat a uns 6.000 conductors durant els darrers deu anys. El director de l’SCT defensa que "aquest tipus de formació permet treballar sobre el risc abans que es produeixi un accident, ajudant els motoristes a identificar situacions que poden passar desapercebudes durant la conducció habitual". La formació s’emmarca en una estratègia més àmplia de Trànsit per reduir la sinistralitat dels vehicles de dues rodes, que combina campanyes de sensibilització, formació específica i actuacions sobre la infraestructura. En aquest últim àmbit, precisament, el Vallès ja acull algunes de les proves que l’SCT vol estendre a altres carreteres.
A la B-124, l’SCT ha senyalitzat un parell de revolts amb indicacions destinades a facilitar una traçada segura per als motoristes. La mesura busca reduir el risc en un dels punts especialment sensibles per als vehicles de dues rodes i, alhora, permetre a Trànsit estudiar-ne l’efectivitat. La voluntat del servei és poder estendre aquesta actuació a més trams de la xarxa viària si els resultats són satisfactoris. De moment, segons les dades del mateix SCT, un 65% dels motoristes fa cas d'aquestes marques, tal com han extret d'un estudi realitzat durant 25 dies a la B-124 i a la Collada de Toses. L'objectiu de les marques és indicar als motoristes com agafar correctament el revolt i "fer-los agafar respecte a trepitjar les línies blanques, que rellisquen molt", explicava. La senyalització de la traçada se suma, així, a les actuacions de formació i sensibilització que Trànsit ja desenvolupa específicament per als motoristes.
Sis morts al Vallès aquest 2026
En total, sis persones han mort aquest any al Vallès Occidental en accidents de trànsit, segons les dades de l’SCT fins a l'agost –les darreres disponibles–. Són dues menys que el 2025, però tres més que el 2019. A la demarcació de Barcelona, el nombre de víctimes mortals se situa en 39, davant de les 44 de l’any passat i les 52 del 2019. D’aquestes, més de la meitat dels morts d’aquest any a la demarcació eren motoristes (21). Paral·lelament a les mesures dirigides als vehicles de dues rodes, l’SCT continua treballant en els punts conflictius de la xarxa viària. En el cas de l’AP-7 i la C-58, hi ha sobre la taula un projecte per remodelar el complex nus de connexió, que "no està ben resolt", tal com detalla Lamiel. Tot i això, encara no hi ha una data concreta per executar-lo.
Mentrestant, s'ha habilitat un segon carril a la zona del Baricentro per facilitar la incorporació dels vehicles procedents de l’AP-7 cap a la C-58 i s'ha plantejat, a més, una nova distribució dels quatre carrils per evitar accidents. Amb tot, el repte continua passant per reduir els conflictes provocats per la configuració d’alguns dels principals eixos viaris i contenir una sinistralitat –principalment, de motoristes– que aquest 2026 ha tornat a ser visible a les nostres carreteres.