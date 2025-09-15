Les fortes pluges d'aquest cap de setmana, sobretot les de dissabte al migdia i a la tarda, van deixar imatges sorprenents a Sabadell. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va advertir dijous passat d'un perill potencial per fortes pluges durant el cap de setmana, que es van acabar materialitzant en forma de forts ruixats i, fins i tot, calamarsa en algun moment. Des de la nit de divendres fins a les 14 h de diumenge passat, els Bombers de la Generalitat de Catalunya van atendre 451 avisos Inuncat. D'aquests avisos, 248 es van dur a terme a la Regió Metropolitana Nord, que acull les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
La zona central, on es troba Sabadell, va ser la més damnificada per les pluges i hi va haver més de 150 intervencions del cos de seguretat, només a la zona del Vallès Occidental. Els Bombers van tenir diversos avisos per inundacions als baixos d'alguns pisos o cases; filtracions per pluja que rajava pel sostre de la cuina; terrasses que van patir filtracions a causa dels forts aiguats; una caiguda de branca despresa d'un arbre, i una intervenció per reparar una lona que va cedir pel pes de l'aigua en una obra.
Segons el Meteocat, dissabte es van assolir els 24,1 ºC de màxima i els 17,7 ºC de mínima. A part, es van registrar 25,4 mm de precipitació acumulada, tot i que es reparteix principalment, a les hores del migdia, quan hi va haver les principals afectacions. Carreteres inundades, clavegueres a vessar, molt poca visibilitat a l'hora de conduir i la suspensió del partit del CE Sabadell van ser algunes de les conseqüències que es van patir dels aiguats, que, afortunadament, van durar relativament poc.