L'estiu és sinònim de piscines. L'arribada prematura de la calor ha anticipat en molts casos l'obertura dels equipaments municipals, que serveixen de refugi climàtic davant la pujada del mercuri. Al Vallès, la majoria d'estrenes de temporada se situa abans de Sant Joan, quan les instal·lacions obren les seves portes aprofitant el final de curs de la canalla i l'inici de casals d'estiu. En alguns municipis, s'ha avançat la data habitual. En altres, es treballa a contrarellotge per posar a punt els espais d'aigua.
Sant Quirze, els primers
Un dels equipaments municipals que avancen la seva obertura són les piscines de Sant Quirze. L’Ajuntament tindrà enllestida la de Can Casablanques aquest 8 de juny, mentre que la de les Fonts obrirà el 19. El consistori està treballant en la instal·lació de noves zones d’ombra a Can Casablanques per millorar el confort dels usuaris. Es tracta d’unes pèrgoles d’obra amb estructura de fusta i sabates de formigó que s’instal·laran aviat. La piscina obrirà de dilluns 8 a divendres 19 en horari de 15 a 19.30 h. Els caps de setmana, l’horari serà de 10 a 14.30 h i de 15 a 19.30 h. A partir de dissabte 20 de juny i fins dilluns de Festa Major, 7 de setembre, l’equipament obrirà cada dia de 10 a 14.30 h i de 15 a 19.30 h. Inacua oferirà cursets intensius de natació i mantindrà les activitats dirigides aquàtiques, com Aquafit, aiguagim i natació per a embarassades.
Pel que fa a la piscina de les Fonts, obrirà el divendres 19 de juny i tancarà el diumenge 6 de setembre, amb horari de 10 a 14.30 h i de 15 a 19.30 h. Aquest equipament també comptarà amb cursets intensius de natació i sessions d’aiguagim per a la gent gran.
Santa Perpètua i Polinyà, el 13
A Santa Perpètua, la temporada d’estiu de les piscines municipals –de 50 metres i de clapoteig– començarà el 13 de juny i finalitzarà el 6 de setembre. De dilluns a divendres, l’horari d’obertura serà de les 11 a les 19 h; i dissabtes, diumenges i festius, de les 10 a les 19 h. Del 29 de juny al 16 d’agost, l’horari de dilluns a divendres serà de les 11 a les 19.30 h. Ja es poden fer els abonaments de la piscina d’estiu. La inscripció es pot realitzar al Pavelló d’Esports de dilluns a divendres, de les 8.30 a les 14.30 h; i dilluns, dimarts i dimecres, de les 17 a les 18.30 h fins al 26 de juny. Des del 29 de juny i fins a final d’agost, l’horari serà de 8.30 a 14.30 h. També, es podrà fer la gestió en línia. Per a l’abonament de temporada familiar, per al mensual i per al quinzenal, hi ha diferents preus en funció del nombre de membres. També hi ha abonaments individuals.
A Polinyà, la temporada de l'any passat va arrencar amb retard per culpa dels endarreriments de les obres a la piscina, que van obligar a ajornar l'estrena fins al 20 de juliol. Ara, amb les tasques ja efectuades, el calendari s'actualitza. Ho farà també el 13 de juny i s’allargarà fins al 13 de setembre. L’horari serà d’11 a 20 h de dilluns a diumenge. Una setmana abans, del 8 al 12 de juny, s'obre la venda d’abonaments i entrades per tal d'evitar les cues dels primers dies.
Montcada i Reixac, Barberà i Badia, el 15
La temporada de piscina d’estiu de Montcada i Reixac començarà el 15 de juny i finalitzarà el 6 de setembre. L’equipament obrirà cada dia de la setmana, de dilluns a diumenge, d’11 a 20 h. Els abonaments es poden tramitar per via telemàtica o presencialment a la Regidoria d’Esports, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h (fins al 31 de juliol); o dimarts i dijous, de 16 a 19 h (fins al 30 de juliol). En aquest cas, cal demanar cita prèvia al telèfon 935 650 999 o enviant un correu electrònic a esports@montcada.org. Com l’any passat, també es podran adquirir presencialment a la piscina d’estiu, en determinades dates i horaris. Pel que fa a la piscina exterior del complex esportiu estarà oberta entre el 12 de juny i el 6 de setembre de dilluns a dissabte, de 10 a 19 h, i diumenge, de 10 a 13.45 h. El Mulla't per l'Esclerosi Múltiple es farà el 5 de juliol, al matí.
A Badia, l'inici de temporada també serà dilluns 15 de juny en horari de 15 a 20 h (només tardes), fins divendres 19. A partir de dissabte, 20 de juny, es farà horari normal d'estiu (d'11 a 20 h) fins diumenge 30 d'agost.
A Barberà, el període d'obertura de les piscines d'estiu de Can Llobet serà del 15 de juny fins al 6 de setembre. Les piscines romandran tancades al migdia (de 14 a 16 h), s'obriran a les 10 i es tancaran a les 20.30 h. Un tiquet d'accés servirà per a tot el dia, independentment de si se surt una estona de les instal·lacions.
Sant Cugat, el 19
A Sant Cugat, l'estrena de temporada també serà el pròxim 19 de juny. L'anunci ha arribat envoltat de polèmica per l'increment de preus de les entrades, congelats des de feia tretze anys a les piscines públiques. Accedir als espais d'aigua del Parc Central i de la Floresta tindrà més impacte en la butxaca. En alguns abonaments, el cost pujarà més del doble.
Tres municipis pendents de les obres
A Castellar, la piscina del complex esportiu Puigverd allarga la temporada del 25 de juny fins al 30 d’agost –dissabte 15 d'agost romandrà tancat per festiu–. L'horari serà de 10 a 19 h tots els dies de la setmana. A més, hi ha dues opcions més: la piscina d'estiu del Racó, a Sant Feliu, oberta del 20 de juny fins a finals d’agost; i la de la Penya Arlequinada, a Can Font, del 20 de juny fins al 13 de setembre. Moltes mirades, però, estan posades en la nova piscina al costat de les pistes d'atletisme. Fonts municipals especifiquen que les obres "encaren la recta final" i que en els pròxims dies es confirmarà la data d'inauguració. L'expectació dels castellarencs és màxima per l'obertura d'un equipament llargament reivindicat.
Sentmenat també espera la seva nova piscina, una de les grans prioritats de l'actual mandat. Les darreres actualitzacions del consistori apunten que les obres avancen "a bon ritme". Des de fa uns dies ja es poden veure les primeres estructures que donaran forma al nou equipament, un pas més dins d’un projecte molt esperat pel municipi. Els treballs continuen per fer realitat un espai modern i accessible per a tothom. De moment, sense data d'inauguració. En cap cas s'espera que estiguin en funcionament aquest estiu.
Tampoc estaran en marxa a Palau-solità i Plegamans, on es treballa per les noves instal·lacions de cara a l'inici del 2028. El febrer es va signar el contracte pel nou complex esportiu per set milions d'euros –amb dues subvencions de la Diputació de Barcelona i la Generalitat, que cobreixen gairebé 1,6 milions–. "Les obres avancen segons la planificació prevista", puntualitzen fonts municipals. El 6 de març passat es va signar l’acta de comprovació del replanteig i d’inici d’obra, pel que es va iniciar la implantació d’obra amb la instal·lació de tanques, casetes d’obra i replanteig. Llavors, arrencava el compta enrere per a unes obres amb una durada prevista de 22 mesos. Durant aquestes primeres setmanes s’ha dut a terme la desbrossada del terreny, l’excavació corresponent a les plataformes de fonamentació del complex esportiu, l’excavació del vas de les dues piscines interiors i el vas de les d'exterior, entre altres intervencions.