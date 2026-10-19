ARA A PORTADA
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Sabadell FOTOS | Evacuen diversos veïns per la caiguda d'un sostre en un domicili de Sabadell Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Dilluns de pluja i canvi de temps a Sabadell: consulta la previsió municipal Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Educació demana flexibilitat a les escoles en les entrades i sortides per la pluja Sergi Gonzàlez Reginaldo | Agències
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Sabadell Sis dies sense llum a dos blocs de Can Rull: 29 famílies continuen afectades per la incidència elèctrica Marta Ordóñez
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Ajornada la prova de sirenes de risc químic prevista per aquest dilluns per les previsions de pluges
Vallès
El simulacre havia d'arribar a quatre localitats vallesanes