Victòria molt patida del Sabadell per consolidar-se com a líder (1-0)

Treballada i molt patida. El Sabadell ha sumat una victòria d’or i aprofita les ensopegades dels rivals directes per distanciar-se en el lideratge. En un partit discret i complicat, ha estat suficient un gol de Boris Garrós a l’inici de la segona part en una acció confusa. El conjunt d’Antonio Hidalgo no ha sabut sentenciar i ha patit davant la pressió del filial granota. Mackay ha hagut d’exercir de salvador per sumar tres punts molt valuosos.

Les tres baixes per sanció han obligat al tècnic Antonio Hidalgo a variar el seu habitual dibuix tàctic de tres centrals per jugar amb Óscar Rubio de lateral i un 4-3-2-1. Xavi Boniquet ha fet d’Adri al mig del camp mentre el retorn d’Aarón Rey, en detriment de Lanzaorte, ha estat la principal novetat fent societat amb Aitor Pascual per banda dreta. Li ha costat al Sabadell entrar al partit. El primer quart ha estat d’iniciativa d’un Atlètic Llevant valent que ha pressionat molt a dalt. Això sí, sense pólvora.

Amb el pas dels minuts, el conjunt arlequinat ha anat de menys a més. Ha començat a tocar i combinar amb paciència, però sense trobar escletxes per crear ocasions. De fet, les accions de més perill han arribat a pilota aturada. Aitor Pascual ha fregat el gol olímpic en el llançament d’un córner i en el següent, el cop de cap de Grego s’ha perdut fora per molt poc. El Sabadell ja tenia el control del partit i dominava. Ho ha provat Xavi Boniquet des de fora de l’àrea, però l’oportunitat més clara l’ha fabricat Boris, guanyant una pilota entre dos defenses i en l’u contra u no ha pogut superar al porter, qui ha endevinat el seu xut teledirigit. Seria tot un avís.

Boris es convertiria en l’home decisiu a l’inici de la represa. També en una jugada d’estratègia. Un córner molt tancat llençat per Néstor ha provocat un embolic en el primer pal i l’ex del Gavà ha acabat impulsant la pilota al fons de la xarxa entre algunes protestes visitants. Una acció confusa que ha decidit el partit. Semblava que el gol donaria tranquil·litat per trobar més espais, però no ha estat així. El conjunt de Luis García Tevenet s’ha apoderat de nou de la pilota i ja se sap, en aquestes circumstàncies és quan més pateix el Sabadell. Ha hagut de confiar, una vegada més, en la seva solidesa defensiva. De fet, l’Atlètic Llevant no ha creat ocasions clares malgrat el seu domini. Només una rematada de Giorgi ha obligat Mackay a exercir de salvador.

Per la seva banda, l’única opció arlequinada de sentenciar ha estat protagonitzada per Aitor amb una centrada que Lanzarote ha rematat a les mans de Picón. El Sabadell ha acabat demanant l’hora amb una afició entregada. Avui el resultat ha estat el millor. També s’han de saber guanyar aquests partits en un dia gris. Lideratge reforçat.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Mackay; Ó. Rubio, Aleix Coch, Grego, Josu, Ángel Martínez, Aitor Pascual, Xavi Boniquet, Boris, Aarón Rey (Lanzarote, m. 57) i Néstor (Heber Pena, m. 90).

At. Llevant: Picón; J. Bernal, Eliseo, Gonzalo, Toni Herrero, Rubén García (Soberón, m. 71), Giorgi, Sandoval (Edgar, m. 55), Cantero, Arturo i Chuma.

Àrbitre: Carlos Aranda Anquela, Col·legi aragonès. Grogues: Boris, Grego, Mackay; Picón, Rubén García, Sandoval, Eliseo;

Gol: 1-0, min. 52: Boris.

Incidències: 4.434 espectadors a la Creu Alta, en la millor entrada de la temporada. S’ha guardat un minut de silenci en record de l’exdirectiu de l’àrea social, Antoni Martínez, i el nen Álvaro.