Mor l’Álvaro, el petit de Sabadell que patia Alzheimer infantil

L’Álvaro, el petit veí de Sabadell que patia Alzheimer infantil, ha mort a l’edat de 9 anys. El menut va donar pas a la creació de l’Associació Juntos Podemos Vencer, que va permetre recaptar fons per la investigació d’aquesta patologia.

Malauradament us he de comunicar que tot i que el petit Álvaro, ha lluitat tot el que ha pogut durant aquests anys, avui ens ha deixat. D.E.P.

Molts anims i força a la familia

Concretament, patia la malaltia Niemann-Pick, tipus C, per la qual la investigació treballa a marxes forçades per trobar una solució. Entre d’altres, es van fer actes arreu de la ciutat per recaptar fons i es va editar un llibre, Álvaro, un amigo especial. La malaltia de Niemann-Pick tipus C (NP-C) és una malaltia genètica en la qual hi ha un defecte en el transport cel·lular d’alguns lípids. El problema principal és l’acumulació de colesterol en els lisosomes de les cèl·lules juntament amb altres molècules com els glucoesfingolípidos que són els responsables de l’afectació cerebral.