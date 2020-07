Castellar també anul·la la seva Festa Major

Castellar del Vallès ha anul·lat la Festa Major 2020, que estava prevista entre els dies 10 i 14 de setembre. La decisió s’ha pres tenint en compte les recomanacions de les autoritats sanitàries derivades de la situació d’emergència a causa de la Covid-19, amb l’objectiu de preservar la salut de la ciutadania i prevenir la propagació del virus.

A l’hora de prendre la decisió, també s’ha considerat que altres municipis propers han suspès les seves festes majors, com és el cas de Sabadell i Sant Quirze. En aquest sentit, en un comunicat l'Ajuntament assegura que "Castellar vol evitar convertir-se en aquests moments en un punt d’atracció on es puguin produir aglomeracions de persones procedents d’arreu de la comarca".

Així, tot i que es darrers mesos s’ha estat treballant en un format alternatiu de Festa Major, finalment l’Ajuntament ha decidit no dur-la a terme perquè no és possible fer-ho amb totes les garanties de seguretat necessàries a l’hora de realitzar un conjunt d’activitats que són en essència participatives.

No obstant, "des del consistori no es renuncia a l’organització puntual d’activitats culturals a partir de setembre, per donar continuïtat a algunes propostes que s’estan portant a terme a la vila des del mes de juny", apunten en el text. Tots els actes que es puguin programar es faran, sempre que les autoritats sanitàries ho permetin, seguint les recomanacions de seguretat establertes.

