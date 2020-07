Sant Quirze cancel·la la Festa Major 2020

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès se suma al gruix de municipis que s'han vist empesos a cancel·lar la seva Festa Major. La festivitat s'havia de celebrar del 3 al 7 de setembre.

Segons detalla el consistori, la decisió s'ha pres a l'últim moment, tot i comptar ja amb una proposta treballada i adaptada a les mesures de la Covid-19, amb gran protagonisme de la cultura km 0, i amb les limitacions d'aforament reglamentàries en els actes. "El principal motiu de la cancel·lació ha estat prioritzar la salut dels veïns i veïnes en un context d'incertesa constant, amb rebrots de la pandèmia aquí i allà, que fan molt difícil arriscar-se", destaca l'Ajuntament en un comunicat.

En les darreres setmanes s'havia treballat per reformular el plantejament habitual de la celebració, amb formats de proximitat i reduïts, i en espais adequats i ajustats als aforaments que marcava la normativa. "S'ha volgut mantenir l'esperança fins a última hora perquè la Festa Major és un gran motor del teixit cultural i associatiu del poble i per això s'ha volgut esperar fins al final per prendre la decisió", lamenten.

Així, la decisió s'ha pres en el moment en que s'estava tancant el disseny del programa i a punt de fer el contracte d'impressió del mateix. "Sant Quirze del Vallès ha decidit fer- ho també (cancel·lar la cita) per no convertir-se en un pol d'atracció a la comarca i evitar aglomeracions que podrien ser perilloses per la població", afegeixen.

No obstant, amb l'objectiu de potenciar la cultura i donar suport als artistes locals, l'Ajuntament vol reprogramar els espectacles i actuacions que estaven previstos per la Festa Major 2020 en un cicle cultural que es podrà gaudir durant l'últim trimestre d'aquest any, mentre les condicions i mesures de prevenció de la COVID19 ho permetin. Es vol, així, donar suport al sector de la cultura, un dels que s'han vist més afectats arreu per la crisi del coronavirus.

