La plantilla del Centre d'Esports marxa dilluns d'estada a la Vall d'en Bas

Moguda. La plantilla arlequinada ha culminat una primera setmana intensa entre proves PCR, revisions mèdiques -a l'Hospital General de Catalunya Quirón-Salut- i sessions en grups, salpicada, a més, pels quatre casos de coronavirus que han afectat tres jugadors de la primera plantilla i un del filial, aïllats als seus domicilis fins dilluns, dia en què es repetiran les PCR a tota la plantilla i cos tècnic abans d'enfilar rumb a La Garrotxa per afrontar una estada d'una setmana a les instal·lacions RoyalVerd de la Vall d'en Bas. Si totes les proves surten negatives, Hidalgo s'emportarà els 26 jugadors disponibles, inclòs l'últim fitxatge Jaime Sánchez que ja ha participat en els últims entrenaments amb els seus nous companys. Ja no hi serà el jove porter Adrià Collet, qui ha arribat a un acord amb el club per rescindir el contracte i fitxar pel Calahorra, on es trobarà amb un altre exarlequinat, Roberto.

Durant l'estada a terres volcàniques es podria concretar alguna incorporació més. La direcció esportiva encapçalada per José Manzanera treballa en diferents fronts, a l'espera de rebre la xifra definitiva del límit salarial assignat per la Lliga de Futbol Professional per concretar diverses ofertes. La idea és fer uns 4 o 5 fitxatges (un defensa, dos migcampistes i dos homes de tall ofensiu) de cert nivell amb experiència a Segona A per apuntalar el bloc de l'ascens. D'altra banda, també es jugaran els primers amistosos de pretemporada. Està confirmat el del diumenge dia 30 contra la SD Huesca (18.30 hores) i és molt probable un altre abans, dimecres 26, contra l'Andorra de Segona B. Falta el vistiplau definitiu per part de la LFP.

A les oficines continua la màxima activitat i el degoteig constant d'aficionats que renoven els seus carnets o es donen d'alta. Si es manté aquest ritme, és molt probable que a inicis de la pròxima setmana el club pugui anunciar que s'ha superat el miler d'abonats. Un excel·lent inici de campanya que haurà de tenir continuïtat per poder fer realitat els 5.000 que va posar el president Esteve Calzada com a objectiu, una xifra que només es va arribar la temporada 65/66 després de l'ascens a Primera Divisió amb Ricardo Rossón a la presidència. Tot un repte.

Obres de remodelació

El dilluns també serà un dia clau en l'àmbit extraesportiu. Es donaran detalls sobre les millores i obres de remodelació de l'Estadi Creu Alta en una roda de premsa en la qual assistirà l'alcaldessa Marta Farrés, la regidora d'Esports, Laura Reyes, i per part del club, el president Esteve Calzada, el director general, Bruno Batlle i el cap d'operacions, Albert Ramos. L'actuació més urgent afecta la gespa que s'ha de substituir (l'actual ja suma 20 anys) abans que comenci la nova temporada el 12 i 13 de setembre en principi. De fet, el Sabadell ja va amb retard i ha demanat jugar els dos primers partits fora de casa per guanyar temps. La zona de premsa, retransmissió televisiva o sala VAR seran altres punts importants en el full de ruta d'aquestes millores obligatòries en el protocol de la LFP.

Dol per 'Periquín'

El Centre d'Esports va ser un dels clubs on va militar Pedro Vicente Agulló, més conegut com a 'Periquín', qui ha mort a l'edat de 86 anys. El club on va deixar més petjada va ser l'Elx, que li va retre un merescut homenatge. Al Sabadell, però, va ser protagonista en dues temporades totalment exitoses per l'entitat: la 63/64 amb l'ascens de Tercera a Segona -'Periquín' va jugar 29 partits i va marcar 2 gols- i la 64/65 amb l'ascens a Primera Divisió en la qual només va participar en 4 partits. Descansi en pau.

