Sabadell tindrà un protocol "per pronunicar-se clarament" en els casos de corrupció

L'Ajuntament de Sabadell tindrà un protocol específic per actuar com a acusació particular en els casos de corrupció que afectin la ciutat. Així va quedar aprovat en el ple municipal d'aquest mes de maig, després d'una moció presentada per ERC i la Crida, aprovada per tots els grups municipals, a excepció de l'abstenció del PSC. La iniciativa neix amb l'objectiu que el consistori es "pronunciï clarament" i "amb fermesa" per demanar o no el compliment íntegre de les sentències judicials.

El pronunciament de l'Ajuntament en els casos de corrupció es votarà entre representants dels grups municipals. Concretament a la Junta de Portaveus, un espai de reunió on els temes només es debaten –i no es voten, a diferència del ple municipal–. PSC i Podem, tots dos en el govern, van expressar dubtes sobre si la moció s'ajusta al reglament municipal i demanaran un informe tècnic per saber si la Junta de Portaveus és l'espai adequat per prendre decisions executives. Tanmateix, Podem va votar a favor de la moció, mentre que els socialistes es van abstenir.

Per altra banda, Junts per Sabadell celebra que hi hagi un protocol per tractar els temes de corrupció, "no només el cas Mercuri". Ciutadans també es va expressar en el mateix sentit i celebra que amb el protocol "tot quedi més clar" i es reforci el mecanisme per donar una resposta a la justícia.

El perquè d'un protocol

L'any 2014, el consistori va decidir en un ple municipal que es presentaria com acusació particular en els casos de corrupció que afectin Sabadell. És una posició des de la qual, el 15 d'abril d'aquest any, l'Ajuntament s'havia de manifestar per sol·licitar presó, o no, per l'exalcalde Manuel Bustos, condemnat a tres anys de de privació de llibertat per haver retirat multes a familiars –a més de sentenciat pel cas Montcada i imputat en quatre peces més del cas Mercuri–.

Però a la reunió entre portaveus per posicionar-se va esclatar la tensió i no va haver-hi consens per definir-se davant del requeriment judicial. PSC, Podem i Ciutadans no van voler demanar el compliment íntegre de la pena, mentre que ERC, la Crida i Junts per Sabadell sí que ho van fer.

Els grups independentistes van argumentar que, com a acusació particular, han de respondre al requeriment judicial de demanar presó o no, i que Bustos ha de rescabalar el mal que ha fet a la ciutat. Fonts presents a la reunió han explicat que la junta va acabar entre retrets i acusacions de blanquejar la corrupció.

Sobre la moció del ple de maig, Junts per Sabadell celebra que hi hagi un protocol per tractar els temes de corrupció, "no només el cas Mercuri". Ciutadans també es va expressar en el mateix sentit i celebra que amb el protocol "tot quedi més clar" i es reforci el mecanisme per donar una resposta a la justícia.

Mastegots entre PSC, Crida i ERC

La tensió durant la Junta de Portaveus del 15 d'abril es va viure a porta tancada entre grups municipals. En canvi, la discussió sobre la moció en el ple de maig va ser pública i tothom qui vulgui pot escoltar els retrets que van volar durant la sessió. El tema, la corrupció.

Dirigint-se a ERC i la Crida, el primer tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, va comparar "les manifestacions" convocades per "la multa de 200 euros" del cas Bustos amb "els silencis molt llargs" del cas Artèxtil. La Fiscalia investiga si hi va haver frau en la compra de la nau per part de l'anterior Govern a un clan mafiós, per un preu sis vegades superior al que havien pagat els venedors un any i mig abans.

El portaveu Gabriel Fernàndez (ERC) va contestar-li que "l'únic partit que té gent sentenciada i investigada, i que circula per l'Ajuntament, és el PSC". A més, va acusar Gibert de "blanquejar" i d'estendre "una cortina de fum" sobre el cas de Bustos. "Hem de ser curosos parlant de sentències i no de titulars", va afegir.

En el marc de picabaralles polítiques, Marta Morell (Podem) va denunciar que ERC i Crida havien acusat el seu partit de blanquejar la corrupció després de la Junta de Portaveus del 15 d'abril, la qual cosa considera "indecència i joc brut". Sobre el posicionament del seu grup municipal davant la pena de presó de Bustos, no va demanar que hi ingressés o no, però va recalcar que cal "una sentència exemplar".

Publicitat