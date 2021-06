ERC acusa el Govern "d'assenyalar la dissidència" amb dades falses

ERC Sabadell sent que s'ha engegat una campanya de difamació i de "fake news" en contra del grup municipal. Segons denuncien els republicans, el Govern "assenyala la dissidència" amb dades falses i "estén una cortina de fum" per no parlar dels problemes que afecten la ciutat.

A més, el grup municipal acusa l'executiu de Farrés d'instrumentalitzar les associacions de veïns per atacar-los. Assenyalen, concretament, el president de la Federació d'Associacions de Veïns, Manuel Navas, d'haver fet que l'entitat hagi adquirit un caràcter "servilista i personalista".

La denúncia d'ERC neix arran dels cartells apareguts a diferents barris de Sabadell, que acusen el grup municipal de voler tancar el consultori del Poblenou i de no donar suport a la construcció del Pavelló dels Merinals. "Mai aquest grup hi ha estat en contra", ha defensat el portaveu republicà, Gabriel Fernàndez, en una roda de premsa convocada expressament dimecres.

Són els cartells als quals va reaccionar la portaveu adjunta del grup municipal, Èlia Soriano, i la regidora Francisca Maya Heredia en dues piulades polèmiques a Twitter. Van titllar "d'esbirros de Marta Farrés" a qui els havia penjat. Aquests termes aixecar molta polseguera i van sortir a condemnar-les tant el Govern com el president de la Federació d'Associació de Veïns (FAVS), Manuel Navas.

Fins i tot, aquest dimecres al matí s'ha convocat una Junta de Portaveus, per reprovar les piulades. Hi han estat a favor el PSC, Podem, Ciutadans i Junts per Sabadell. És a dir, tots els grups municipals a excepció de la Crida.

En referència a Navas, Soriano i Fernàndez han expressat: "Una persona determinada és capaç de moure la Junta de Portaveus" per "censurar les expressions a Twitter de càrrecs electes". Els preocupa que això "obri un precedent".

Publicitat