Govern i oposició (a excepció de la Crida) condemnen ERC per les crítiques a uns activistes veïnals

La Junta de Portaveus ha aprovat avui una moció de reprovació de les declaracions de la portaveu adjunta d’ERC, Èlia Soriano, i de la regidora Francisca Maya on titllaven "d'esbirros" uns activistes veïnals. Govern i oposició, amb els vots en contra d'ERC i La Crida, han condemnat el que han considerat "insults a entitats i ciutadans de Sabadell".

La moció s’ha portat a la Junta de Portaveus després de la reclamació feta per la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS). S’ha aprovat per majoria amb els vots a favor del PSC, Ciutadans, Junts per Sabadell i Podem.

La picabaralla es va desencadenar per uns cartells veïnals que s'havien repartit al barri dels Merinals i el Poblenou, que carreguen contra ERC. Els cartells carreguen contra el grup municipal per la reobertura parcial del consultori mèdic del Poblenou i també acusen els republicans i a la Crida de "no recolzar" el nou pavelló dels Merinals. Davant les crítiques, les regidores republicanes Èlia Soriano i Francisca Maya van titllat de bustisme aquestes afirmacions, que deien que són mentida. "Demanem a Marta Farrés que digui als seus esbirros que retirin aquesta brossa dels nostres barris", van tuitejar.

La Junta de Portaveus, dilluns va instar a les regidores que demanessin disculpes públicament en un termini de 48h. Com no s'ha fet aquesta passa, avui s'ha aprovat aquesta moció conjunta del govern PSC-Podem i Junts i Ciutadans de condemna a les paraules de les regidores republicanes.

La portaveu de la Crida, Nani Valero, justifica que es van abstenir en l'aprovació inicial del pavelló dels Merinals per "manca d'informació per part del govern municipal". Valero ha considerat que la junta de portaveus ha estat "partidista" i ha titllat el govern com "un tribunal de la inquisició".