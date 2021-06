Gabriel Fernàndez: “Com abans governem, menys patirà Sabadell”

A Sabadell no existeix la figura de cap de l’oposició, però l’alcaldessa, Marta Farrés, sí que té un antagonista polític: Gabriel Fernàndez (1972), portaveu d’ERC, lidera l’alternativa sabadellenca amb la força de set regidors i pràcticament 20.000 vots. El pes dels republicans al ple municipal, però, no els ha garantit incidència en l’executiu. ERC està a l’oposició amb la Crida i Cs, mentre que PSC i Podem governen amb el suport extern de Junts.

Després de les eleccions municipals del 2019, van provar de configurar una majoria alternativa. Dos anys després, ho tornen a intentar.

Hem arribat a l’equador del mandat del govern PSC-Podem. Quina valoració en fa?

Tenim, per desgràcia, un govern que no té lideratge, perquè és la suma dels interessos de tres partits [PSC, Podem, Junts] i tampoc no hi ha un projecte de ciutat. Marta Farrés no està a l’altura, no parla amb mi des del 2019... Estem en mans d’algú amb velles formes, que fa un ús partidista del poder per perpetuar-se i que és incapaç de dialogar. Si jo fos l’alcalde de Sabadell, no em permetria el luxe de prescindir de la primera força de l’oposició.

En les males relacions entre el PSC i ERC, quina part de responsabilitat tenen vostès?

El problema és de dos. Seria molt infantil i mal educat afirmar el contrari. Segur que no hem contribuït a tenir unes bones relacions, però qui té el poder té la màxima responsabilitat, i Farrés és més responsable de no teixir complicitats amb ERC que nosaltres. Dit això, crec que encara podem arribar a acords estratègics de ciutat. A ERC no volem assessors ni tampoc fem política a canvi de res, com diuen altres. El Govern tindrà els set vots republicans per fer l’alberg social, per al pàrquing del Centre, per refer la mobilitat de la ciutat. Ara bé, que no em demanin suport per fer el Quart Cinturó o per comprar pistoles Taser.

La millor i la pitjor decisió del Govern Farrés, per a vostè.

Han fet bé a retractar-se del seu posicionament respecte al pacte amb Salut per ampliar el Taulí. I de decisions dolentes, hi ha molts errors garrafals vinculats a no saber fer política: desestimar la construcció de l’escola bressol de la Concòrdia, haver abdicat de la residència del sud, preveure obres faraòniques com una nova comissaria al nord per 12 milions d’euros, decidir els projectes dels Next Generation d’esquena a la ciutat... Com he dit abans, són vells polítics, arrogants, petulants respecte als altres.

La Crida va proposar una alternativa de govern amb el suport de Junts i Podem. Vostès ja han dit que hi volen ser. En quin punt estan les converses?

Hi estem treballant perquè ho considerem una finestra d’oportunitat. Farem tot el que estigui a les nostres mans per aconseguir-ho, conscients que necessitarà la generositat de tothom. No cal esperar gaire: si es configura un govern republicà abans del 2023, serà millor que esperar després de les eleccions. Com abans governem, menys patirà la gent de Sabadell.

De moment, només ho avala la Crida. Junts i Podem no semblen estar gaire a favor d’aquesta opció.

Fan aquestes declaracions públiques perquè a hores d’ara tenen un acord amb el PSC. Acords així necessiten temps. El que passi ara marcarà Sabadell fins a acabar el mandat.

Al marge de les negociacions, té intenció de ser el candidat a l’alcaldia d’ERC el 2023? Té els suports necessaris?

Sí, hi estic disposat. Per sort, compto amb un equip de persones, hi ha companys i companyes al meu costat. ERC Sabadell no és un projecte personal, és un projecte compartit.

L’octubre passat van presentar el ‘Govern republicà’, un executiu a l’ombra per treballar a prop dels barris i per temàtiques. Què han fet en aquest temps?

L’acció del Govern republicà s’ha traduït en propostes concretes en el ple municipal, com haver avortat l’operació Mort del Gimnàs Municipal o la nostra proposta de xec regal per al comerç –mesura que arribarà tard i serà un fracàs perquè al Govern preocupava més que fos una idea d’ERC que no de fer-ho realitat–. A banda de Sabadell, tenim capacitat d’incidir a Catalunya i a l’Estat.

En quin sentit?

És segell del Govern republicà haver estat bel·ligerants a Madrid sobre la situació del SEPE, mentre que el Govern sabadellenc ha hagut de callar la boca davant la vergonya de veure les oficines tancades. En l’àmbit català, hem tingut una coordinació directa de la crisi Covid amb l’exconsellera Alba Vergés. Durant el confinament, casa meva es va convertir en una oficina centralitzada per tractar les necessitats dels sabadellencs i fer-les arribar a Juli Fernàndez [l’aleshores delegat del govern català a Barcelona] i a Salut.

Critiquen les formes del Govern en relació amb els projectes per aspirar als fons Next Generation de la UE, però què haurien proposat vostès?

S’han presentat projectes de fa més de 20 anys als quals els han tret la pols a veure si toquen els diners. Hi ha milongas com la Gran Via i el Ripoll, transformacions que no es faran perquè no depenen només de l’Ajuntament. En contraposició, nosaltres apostem per una transformació verda, per un pla de mobilitat que deixi enrere el cotxisme del PSC i apostem per una indústria intel·ligent. No vull un Sabadell només de serveis i per això cal millorar l’accés a la tecnologia de les pimes i les grans empreses. No es pot repartir la riquesa si no la generes abans.



La Caserna és un dels elements patrimonials disputats amb l’Estat. Com creuen que s’ha d’actuar?

Per què pagar per una cosa que és teva? Hi ha gent que és molt ràpida a voler pagar, perquè els diners no són seus sinó de tots els contribuents. Cal intentar lluitar per recuperar-lo per la via judicial i destinar els milions a posar-la al dia.

Encara relacionat amb el patrimoni, creu que els exalcaldes Fernàndez i Serracant van fer el que tocava en relació amb l’Artèxtil? Els Mossos ho investiguen.

Tinc confiança plena en l’honorabilitat i els valors de Juli Fernàndez i Maties Serracant. El que s’investiga és un grup mafiós que no té res a veure amb l’Ajuntament. El secretari municipal va fer un informe dient que el procediment es va fer de forma exemplar i de fet es va comprar per menys del que costava. Qui digui que l’Artèxtil val mig milió d’euros menteix. No ho val! Si tingués aquest preu, m’hipoteco i ho compro jo.

A Catalunya s’està desplaçant el tauler polític. El PSC s’ha mostrat partidari d’arribar a acords externs amb el govern ERC-Junts. A Sabadell també canviaran les coses? Recuperaran la proposta de Pacte de Sant Roc?

ERC comparteix les sigles de partit a Sabadell, al Parlament i al Congrés, però les realitats són diferents. No compartim el model de ciutat del PSC, no obstant això, en podem parlar. Sempre que es vulgui parlar amb ERC, parlarem. Però què vol que li digui... jo espero la trucada de l’alcaldessa des del setembre passat.

Sobre la marxa de Lourdes Ciuró a la conselleria de Justícia. El va sorprendre? Creu que serà útil per a Sabadell?

Són opcions personals. Jo he optat per Sabadell, i quan dic que hi he optat, ho dic perquè tenia més alternatives. La meva aspiració és Sabadell i aquí és on vull passar els millors anys de la meva vida.

De nou a Sabadell, quines seran les línies estratègiques d’ERC fins a culminar el mandat?

Hem de fer tot el possible per tenir un govern encapçalat per nosaltres. En aquests dos anys que queden, hem de reconstruir la ciutat, el seu teixit econòmic i intentar que el mínim de persones es vegin afectades per la crisi.

