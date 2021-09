Milers de persones de 'botellot' per Sabadell: la segona nit de Festa Major

No s'han pogut evitar les imatges de grans aglomeracions per tot Sabadell durant el cap de setmana de Festa Major. Unes 4.000 persones s'han concentrat la nit de dissabte a diumenge al Parc de Catalunya, en diferents botellots.

Entre carrers i places del Centre, fonts municipals han calculat que s'han aplegat un miler de persones, una vegada els bars i restaurants han abaixat la persiana, a les 00.30 h. A Can Gambús i a Sant Pau de Riu-sec, també s'han produït aglomeracions la segona nit de Festa Major.

Malgrat les concentracions, la Policia Municipal no ha efectuat cap detenció i l'Ajuntament apunta que no hi ha hagut cap incidència remarcable. Tanmateix, sí que s'han registrat més d'una trentena de trucades a la policia per molèsties relacionades amb el soroll.

La nit de divendres

Sí que es van produir fets preocupants durant la primera nit de Festa Major. Mossos d'Esquadra investiguen la presumpta violació d'una menor en un botellot del Parc Catalunya. La policia va desallotjar-hi un macrobotellot de 3.000 persones.

Per altra banda, la Policia Municipal va detenir la nit de divendres un home per resistència als agents de l'autoritat al passeig de la Plaça Major, en ple Centre. Es tracta d'un veí jove de Terrassa que es trobava en un botellot d'entre 400 i 500 persones, segons fonts policials. Prèviament, hi havia hagut una baralla.

