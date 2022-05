En Comú Podem Sabadell vol un Centre d’Interpretació del Ripoll, en lloc del Surfcity

En Comú Podem Sabadell també ha mostrat la seva oposició al projecte privat Surfcity. La formació política demana que en els terrenys on està previst que es desenvolupi la piscina artificial d’onades s’hi erigeixi un Centre d’Interpretació del Ripoll, “que serveixi per explicar la història del riu, la potencialitat que suposa per Sabadell, la seva riquesa en clau de biodiversitat i com va col·laborar en la revolució industrial a la ciutat”, ha expressat el portaveu del grup, Joan Mena.

La formació també reclama desenvolupar actuacions per connectar el Ripoll amb la ciutat. “Demanem alternatives que impliquin dotar els barris de l’entorn d’accessibilitat directa al pulmó verd que és el riu”, ha defensat Mena. Al marge d’això, reivindica la necessitat de protegir patrimoni com el Molí d’en Torrella o la Sèquia Monar, a més de potenciar el complex esportiu de Sant Oleguer.

Mena també ha defensat construir el Parc de Can Rimbles, “una via verda que ha de connectar els barris de Sol i Padrís, Nostra Llar i Sant Oleguer amb el Parc Fluvial del Riu Ripoll”. Per altra banda, ha assenyalat que el vial que ha d’unir la carretera de Santiga i la de Torre-romeu és incompatible amb projectes com el Surfcity.

“El Surfcity no s’aguanta en sostenibilitat econòmica, perquè la mateixa alcaldessa ha reconegut que pot fracassar. Ni tampoc en sostenibilitat mediambiental, perquè va en contra dels paràmetres d’emergència climàtica que en aquests moments s’imposen al conjunt de Catalunya i Europa. Ni en sostenibilitat social, perquè és un projecte elitista que expulsa a la majoria social de sabadellencs de tenir accés a l’equipament”, ha declarat Mena.