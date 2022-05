Sabadell, ciutat festivalera: l’Embassa’t i l’Observa ja s’intueixen

La magnitud de la gresca que està punt d’arribar a Sabadell en les pròximes setmanes ja es pot intuir perfectament, a l’Amfiteatre del parc de Catalunya. L’esquelet d’un escenari enorme, d’uns 10 metres d’alçada, i les dues hectàrees de davant fan presagiar que a la zona es prepara per alguna cosa gran.

De fet, en seran dues: la 14 edició del festival Embassa’t, que començarà aquest dijous i s’estendrà fins al diumenge, i la primera edició del festival Observa, que ha programat grans actuacions el darrer cap de setmana de maig i els tres primers de juny.

El primer festival a arribar, l’Embassa’t, preveu que en quatre dies d’actuacions passin unes 4.000 persones pels terrenys. “Però sempre n’hi poden cabre més”, matisa l’organitzador del festival, el sabadellenc Arnau Solsona.

Les dues hectàrees de davant de l’Amfiteatre del Parc Catalunya, mític escenari de les festes de Màxima FM el setembre de Festa Major, acolliran tres escenaris diferents: un principal, un alternatiu i un tercer per a música electrònica. De dijous a diumenge, a la zona s’hi podran viure les actuacions d’una trentena d’artistes. També hi haurà zones per a menjar i beure. “Serà en un format molt espaiós per a no traslladar cap ni una angoixa i que a la vegada sigui còmode”, explica Solsona.

A dos dies perquè arrenqui el festival, pronostiquen que el divendres “serà el dia més fort”, al marge de diumenge, quan se celebra el Petit Embassa’t i les entrades per veure el Pot Petit ja s’han exhaurit.

L’escenari es quedarà al mateix lloc fins a mitjans de juny. El festival Observa portarà a la ciutat grans artistes, com Rosario Flores, Joan Dausà o els Catarres. Les actuacions seran els divendres, dissabtes i diumenges des del 27 de maig fins al 19 de juny.