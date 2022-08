El súmmum d’una escola: no tenir ni els barracons a punt per al nou curs

Sortir del foc, per caure a les brases. Professors, familiars i alumnes ja van entomar amb resignació la idea que el nou curs a l’Institut Narcisa Freixas i Cruells comencés igualment amb mòduls prefabricats; per a més inri, ara s’enfronten a més males notícies, els nous barracons escolars que han d’acollir els alumnes de 4t d’ESO no estaran llestos per a l’inici del curs 2022-2023. Un doble greuge per als estudiants: a banda d’estudiar en un equipament provisional, no el tindran ni enllestit.

Els mòduls aeris ja han arribat, però encara falta instal·lar escales, mòduls i alguns fonaments. El que hauria de veure’s pulcre i ordenat per a acollir els joves aquest proper 6 de setembre, llueix encara com un mar de sorra, pols i maquinària.

Una setmana de retard

El curs 2022-2023 començarà amb “relativa normalitat” a l’Institut Narcisa Freixas i Cruells. Així ho indica Gemma Puig, directora del centre, després que s’hagi advertit a l’escola que els nous mòduls no estaran llestos per a l’inici de curs. Aquests nous barracons han de servir per acollir els alumnes que ara faran 4t d’ESO, la primera promoció d’estudiants del centre, i així descongestionar els barracons antics. De moment, però, aquest gruix d’estudiants s’hauran de repartir entre els mòduls antics a l’espera que s’enllesteixin les noves aules transitòries. Segons la directora del centre, podran ocupar el nou espai a partir de la setmana del 12 de setembre, és a dir, una setmana després de l’inici de les classes. Tanmateix, Puig no es mostra sorpresa: “ja sabíem que aniríem molt justos, ja que les obres van començar a finals de juliol.”Aquest passat dilluns encara arribaven camions carregats d’estructures prefabricades per enllestir l’entremat de mòduls. Tot plegat, és una mesura pal·liativa i temporal per donar resposta a una situació transitòria: el centre està a l’espera de tenir un nou edifici i mentrestant ha d’impartir les classes en barracons escolars.

Màxima indignació a l’AFA

“Un projecte innovador amb un claustre brillant: quina pena que s’hagin de veure així, en aquesta situació”, lamenta Rosa Gonzalo, vicepresidenta de l’AFA de l’institut. Les famílies dels alumnes “veiem que hi ha un cúmul de massa coses” i temem que “el nou edifici no estarà enllestit per al curs 2023-2024”, afegeix Gonzalo.

La principal preocupació de l’AFA és “que els alumnes de 4t d’ESO l’any que ve es trobaran que la nova escola no està construïda”, sosté la vicepresidenta, “i es veuran obligats a canviar de centre educatiu perquè aquí no poden seguir”, afegeix.

La Generalitat té la pilota

Fons de l’Ajuntament relaten que el consistori ja ha fet els deures en aquest àmbit. A principis de febrer es va formalitzar la cessió gratuïta del terreny on s’ha d’ubicar el nou edifici a la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament i l’executiu de Pere Aragonès van acordar que el consistori s’encarregaria d’adequar el sòl per deixar-lo a punt perquè pugui començar la construcció, que aniria a càrrec de la Generalitat. Veus del consistori asseguren que l’escomesa i l’adequació del terreny ja s’han fet i, per tant, que el consistori ja hauria complert fil per randa la seva part del tracte. L’espai on s’ha d’ubicar el nou edifici està situat entre la carretera de Barcelona i els carrers dels Calders i de Martí l’Humà, i fa 4.383,65 metres quadrats.