És difícil fer coincidir tanta gent, de tants colors polítics, sobre la mateixa infraestructura: la ronda Nord de Sabadell i de Terrassa, que ha de connectar les dues ciutats amb Castellar del Vallès i ha de servir per donar una sortida al Quart Cinturó a la ciutat veïna, compta amb el suport d’un llarg llistat d’institucions: el Govern de l’Estat, el Parlament de Catalunya, l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, el Consell Comarcal del Vallès i els ajuntaments de Terrassa, Sabadell i Castellar. El Govern de la Generalitat, però, es manté en la seva negativa i rebutja arribar a un acord amb els agents per tirar endavant aquesta infraestructura.

L’ampli consens que existeix envers aquesta infraestructura denota la seva importància estratègica. És cert que Sabadell potser no necessita una nova connexió amb Terrassa per carretera, però sí que necessita enllaçar-se amb la C-16, la C-58 i el futur tram del Quart Cinturó fins a Abrera. La nostra ciutat també necessita treure trànsit de la Gran Via per poder-la transformar, i poder viure en un entorn més sostenible i net. Sabadell s’ha d’equiparar a la resta de ciutats mitjanes europees, i com la majoria d’elles, necessita la ronda.