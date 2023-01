Reconèixer-nos

L’any ha començat positivament en diversos aspectes, un dels quals volem destacar avui. Divendres de la setmana passada, el Gremi de Fabricants va distingir amb els Premis Floc de Llana 2022 Tèxtil Olius, la Fundació Bosch i Cardellach, la Fundació Atendis i l’arquitecte urbanista Manel Larrosa. Aquest mateix dimarts, l’empresa de selecció de personal Etalentum va guardonar MotorMunich, Cafès Pont i Innova Experts amb la primera edició dels seus premis. I estem pendents que les pròximes setmanes la Xarxa Onion entregui els seus premis, que reconeixen el talent emprenedor local. I, l’octubre passat, la Cambra de Comerç va celebrar la 40a edició dels Premis Cambra, amb un reconeixement per a Xaluca Tours, Verónica Fisas (Natura Bissé Group) i la Fundació Impulsa.

El calendari es comença a omplir d’entregues de premis i reconeixements, la qual cosa és un bon símptoma del batec de la ciutat i de les relacions que s’hi estableixen. “Si vols anar ràpid, ves sol; si vols anar lluny, ves acompanyat”, diu el proverbi africà. I és que és una molt bona notícia que s’organitzin esdeveniments com aquests. Perquè permeten reivindicar la feina de les empreses i els treballadors de Sabadell, així com generar espais de trobada que contribueixen a establir noves relacions, compartir projectes, idees i establir futurs vincles. Malgrat la crisi energètica, l’increment de preus, la invasió de Rússia a Ucraïna, entres altres adversitats, actes com els premis mencionats anteriorment ens han de motivar a continuar endavant per construir el futur que tenim a les nostres mans. Tenim molt camp per recórrer.