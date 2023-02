Als instituts públics de Sabadell falten professors substituts, com a altres centres de tot Catalunya. La manca de docents s’ha convertit en un autèntic maldecap per als claustres i equips directius, i també constitueix un problema per als alumnes, que no poden fer un seguiment de les assignatures. En el cas del Pau Vila, hi ha un grup de primer de batxillerat que fa quatre mesos que està sense professor de tecnologia. Han arribat a tenir un professor de biologia a tecnologia per sortir del pas.

El Departament d’Educació s’hi ha posat. Es planteja relaxar el requisit de formació per als docents que formen part de la borsa –per exemple, deixar d’exigir haver finalitzat el màster de professorat– per tal de poder cobrir les baixes ràpidament. Actualment, segons ha explicat el departament, hi ha una borsa de 31.000 docents que Educació nomena segons les necessitats. La solució a mitjà i a llarg termini és la que ja s’està duent a terme: treure noves places de professors i encaminar-se, a poc a poc, a una plantilla ben dotada i fixa, i incrementar els recursos per a l’ensenyament. Propostes de millora que creiem que han d’arribar als centres públics i també als concertats.