Dos emprenedors sabadellencs creen TopBal, un canal de complements alimentaris

Els sabadellencs Daniel del Barco i Miriam Rangel, matrimoni amb una llarga trajectòria emprenedora, han fundat TopBal, una empresa que disposa d’un canal de distribució de complements alimentaris. La particularitat del negoci, fundat a principis d’any, és que aposta pel màrqueting multinivell, és a dir, un model de vendes en què s’eliminen els intermediaris, com poden ser magatzems o botigues, perquè la companyia faci transaccions directament amb el consumidor final, a través d’una xarxa de distribuïdors independents.

180 distribuïdors

Per tant, TopBal s’encarrega de l’oferta dels productes, les estratègies de venda i les campanyes de màrqueting, mentre que els distribuïdors, que ja en són uns 180 repartits entre Espanya, Bèlgica i Països Baixos, tenen la funció d’acostar els productes als clients finals i vendre’ls, obtenint un percentatge de cada transacció. “El canal multinivell ens permetrà créixer de pressa. Ja hem facturat 70.000 euros el primer mes i esperem que el creixement sigui exponencial”, detalla el conseller delegat Daniel del Barco, qui vol desmarcar-se de la controvèrsia que hi ha entorn d’aquest model de venda: “A Topbal som molt transparents i no enganyarem a ningú, com si fan altres empreses que fan ús del network marketing. La nostra intenció és fer les coses correctament”.

En aquest sentit, TopBal disposa d’un equip de vuit persones amb àmplia experiència en el canal multinivell. A més, l’empresa compta actualment amb una gamma de cinc complements alimentaris, tot i que la intenció és oferir-ne més en els pròxims mesos. De fet, TopBal ja té present oferir aviat productes de nutrició esportiva, així com de bellesa. “Volem fomentar els bons hàbits saludables, tant en l’alimentació com en l’exercici. Disposem d’una xarxa de preparadors personals i de nutricionistes per assolir aquest objectiu”, afegeix del Barco.

Ambició per al futur

Els dos fundadors de TopBal es mostren confiats en l’evolució del negoci de cara el futur. El seu propòsit és arribar als 1.000 distribuïdors “repartits per tot el món” abans que acabi l’any i aconseguir un alt volum de facturació. “El nostre punt fort continuarà sent la transparència i la proximitat”, reflexiona Daniel del Barco. TopBal és la seva quarta experiència emprenedora, després de Hispano Italia, Bcn Coaching i Italian Foods Ibérica. “Porto l’emprenedoria a les venes”, conclou.