I la capital de la cultura?

‘Aladí’ va tornar el cap de setmana passat a La Faràndula en una (re)estrena que va ser una nova mostra de la bona salut del teatre a Sabadell. L’obra de la Joventut de la Faràndula va fer ple a la primera de les sis noves funcions i, un cop més, va aconseguir connectar amb el públic amb el seu estil farandulero. Hem de reconèixer el talent dels actors i actrius, així com l’enorme esforç que hi ha darrere d’aquesta obra i de totes les que es fan a la ciutat. Sense anar més lluny, les xifres de vestuari: en el cas d’Aladí, 150 vestits per als gairebé més de 70 actors que van pujant en diversos moments dalt de l’escenari. O la mateixa escenografia i les coreografies. Veient tot això, no ens sorprèn que Sabadell hagi estat la pedrera de generacions d’actors amb visibilitat a Catalunya i la resta d’Espanya.

Aprofitant que avui parlem de teatre, ens agradaria fer una reflexió extensiva a tota la cultura de la ciutat. L’any que ve –és a dir, d’aquí a vuit mesos– Sabadell serà Capital de la Cultura Catalana. Hem pogut saber que el Govern municipal està buscant patrocinadors per tenir un pressupost més important, però ja seria hora de començar a tenir una aproximació del programa, les activitats i l’aposta… Que esperem que, com ja es va dir en el seu moment, tingui el teixit cultural de la ciutat com a protagonista.