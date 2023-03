Qida tanca una ronda d’inversió de 18 milions d’euros

La start-up sabadellenca Qida, dedicada a l’atenció domiciliària integral, ha captat 18 milions d’euros en la ronda de finançament més elevada de la història d’Espanya en aquest sector. Amb aquesta nova injecció de capital, la companyia consolidarà el seu posicionament en l’atenció al segment sènior en el domicili a l’Estat. La partida econòmica la destinarà principalment a millorar el seu producte tecnològic, així com reforçar els diferents equips per a continuar creixent.

La ronda de finançament ha estat liderada per Kibo Ventures i participada per Ship2B Ventures, i l’entrada en capital de préstecs convertibles amb les aportacions de Creas i Fondo Bolsa Social, al costat d’inversors individuals estratègics.

Qida té com a principal objectiu augmentar la qualitat de vida de les persones del segment sènior (majors de 65 anys), gràcies a una oferta integral de productes i serveis i l’ús de la tecnologia per a facilitar un seguiment proactiu i preventiu. Des de 2018, la companyia ha multiplicat la seva grandària per 25, atenent més de 7.500 famílies amb un 98% de satisfacció i realitzant un total de 5 milions d’hores en atenció al domicili.

Nous acords de col·laboració

Així mateix, la start-up enfortirà la seva proposta holística per oferir un acompanyament integral al llarg de les diferents etapes del segment sènior. Per aquest motiu, Qida té previst tancar nous acords per col·laborar amb els líders en els sectors i llançar nous productes vinculats a la millora de la qualitat de vida de la persona usuària i el seu benestar a la llar.

Una altra de les propostes de valor de la companyia sabadellenca, i que continuarà reforçant amb aquesta inversió, és l’entrada en les licitacions d’atenció domiciliària públiques i la potenciació de la coordinació amb el sistema públic, de salut i social. Qida creu en la innovació en l’atenció integrada i en la necessitat d’integrar l’experiència de la persona en el domicili amb el sistema sanitari i social per a poder actuar de manera més proactiva i preventiva i, així, millorar la qualitat de vida i augmentar l’ús eficient dels recursos públics.

Expansió internacional

Amb aquesta ronda d’inversió, a més, l’empresa té l’objectiu de preparar la seva expansió internacional. El fundador i conseller delegat de Qida, Oriol Fuertes, es mostra satisfet amb l’entrada de nous inversors en el capital de l’empresa: “La inversió realitzada demostra el potencial de la companyia en un sector en auge i en un moment de mercat difícil. Estem orgullosos de l’entrada de nous inversors del nivell de Kibo Ventures i de l’aposta reforçada dels tres principals fons d’impacte social d’Espanya. Creiem que és una combinació guanyadora i que junts continuarem oferint la millor qualitat en els nostres serveis”.

Per la seva banda, la sòcia de Kibo Ventures, Sonia Fernández, valora el potencial de Qida: “L’equip de Qida té un profund coneixement de les necessitats del segment sènior i té una ambició d’expansió internacional amb tecnologia com a element diferencial que compartim plenament”.

Reconeixements i acords empresarials el 2022

Durant el 2022, Qida es va convertir en la primera i única companyia del seu sector B Corp a Espanya pel seu compliment amb els alts estàndards en termes d’acompliment social i ambiental.

En línia amb el reconeixement com a empresa d’impacte social, també destaca el premi Impact Startup 2022 de Fundació Ship2B per l’esforç i resultats obtinguts per aconseguir la seva missió. A més, durant el 2022, Qida i l’ONCE van signar un acord de col·laboració amb la finalitat de millorar la qualitat de vida d’afiliats i treballadors de l’ONCE.