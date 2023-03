El PSC de Sabadell ha anunciat els noms que conformen la candidatura de cara a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. La llista presenta diverses novetats, algunes de les quals ja havien estat presentades per part del grup socialista, com la incorporació de l’exregidor de Ciutadans, Adrián Hernández, que ocuparà la sisena posició. La principal absència és la de Jesús Rodríguez, exnúmero 8 de la llista, que va ser apartat aquesta setmana del grup acusat d’amenaces i coaccions contra l’alcaldessa.

La candidatura està encapçalada per Marta Farrés, que aspira a ser escollida novament com a alcaldessa. Com a número 2, repetirà l’actual 1r tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, seguit de Montserrat González, que també forma part actualment de l’equip de Govern. Una de les principals novetats és la presència d’Adrián Hernández. L’exregidor no és l’únic ex de Ciutadans (Cs) a la llista, on hi destaca també la presència de Sergio Salcedo, que va ser coordinador de la formació taronja a la ciutat.

Pol Gibert, primer secretari del PSC de Sabadell, ha destacat que la candidatura incorpora “talent per ampliar i consolidar el govern municipal amb un equip amb coneixements en diversos àmbits, de tot Sabadell i d’edats diverses per donar la millor resposta a les necessitats de la ciutadania”. I ha afegit que “durant aquests quatre anys s’han anat sumant veïns i referents socials al projecte de Marta Farrés, i això ha permès fer una llista amb molt talent i força. I el més semblant a la ciutat”.

Perfils de diversos àmbits

A la candidatura hi ha persones provinents dels serveis públics, com l’infermer Víctor Motos o Cristina Moreno, els mestres Laura Pineda, Manolo Robles, Dani Mena o Ramón Burgues, o la conductora de la TUS Ana Romero. També amb activistes veïnals com Remedios López, Concha Arjona, Dídac Medina i Fernando Castejón, o l’advocada feminista Rosa Pareja.

D’altra banda, hi ha l’exregidor d’Antoni Farrés durant el govern 1995-1999, Toni Rodríguez; l’exmembre d’Ara Sabadell i activista esportiu i veïnal, Teo Robles; o la cap de llista de Nova Participació el 2019, i activista veïnal, Ana María Huertas. Entre altres, hi apareix també la primera regidora socialista de la democràcia, Olga Nuñez, a l’activista pels drets dels nouvinguts, Kingsley Lawal, així com la presidenta del Casal de Gent Gran de Can Rull, Elena Marcelo.

Gibert ha afirmat que “Sabadell està millor que quan vam arribar a l’alcaldia, està marxa i aquesta llista buscar potenciar encara més l’equip que acompanya Marta Farrés per encarar els pròxims quatre anys amb la solvència necessària. Sense dubte, la millor llista que poden trobar els ciutadans/es per treballar per la seva ciutat”. Actualment, el PSC té 10 regidors a l’Ajuntament.

La llista

1. Marta Farrés Falgueras

Sabadell, 1981. 41 anys. Veïna de la Creu Alta.

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB, en Protocol i Relacions Institucionals, i Màster en Mediació Comunitària.

Va ser regidora a l’Ajuntament de Sabadell entre els anys 2003 i 2015.

Actual alcaldessa de Sabadell i viceprimera secretària de l’àrea d’igualtat i acció social del Partit dels Socialistes de Catalunya.

2. Pol Gibert Horcas

Sabadell, 1987. 35 anys. Veí de la Creu Alta.

Diplomat en Ciències Empresarials i Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament per la UAB, i Màster en Lideratge per a la Gestió Política per l’Escola de Postgrau de la UAB. Ha treballat en el camp de les relacions econòmiques en l’àmbit de l’Euromediterrània i en empreses del sector farmacèutic i de les noves tecnologies.

Diputat al Parlament de Catalunya des de l’any 2015 i Primer Secretari del PSC Sabadell. Ha estat Primer Secretari de la Joventut Socialista de Catalunya i membre de la junta directiva del Consell Català del Moviment Europeu. Soci de la Joventut Atlètica de Sabadell, Club Natació Sabadell així com de la Creu Roja i ACNUR.

Actualment Primer tinent d’Alcaldessa de l’àrea de Presidència i Drets Socials a l’Ajuntament de Sabadell.

3. Montserrat González Ruiz

Sabadell, 1968. 55 anys. Veïna de La Concòrdia.

Graduada en Dret, Postgrau en Lideratge i Governança Local. Oficial administrativa del torn de nit al servei d’urgències de l’Hospital Taulí des de l’any 1989. Delegada de cooperació internacional de la UGT Vallès Occidental i va participar en la mesa pel retorn de l’oncologia pediàtrica.

Ha estat presidenta del Comitè d’Empresa del Parc Taulí, responsable de Sanitat a la UGT del Vallès Occidental, Va ser responsable de la Xarxa Sanitària concertada de Catalunya i de negociació col·lectiva del sector concertat a la FST – UGT Catalunya i també ha format part de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública.

Actualment 4t Tinenta d’Alcaldessa, responsable de l’àmbit de desenvolupament econòmic i impuls administratiu de l’Ajuntament de Sabadell

4. Eloi Ismael Cortés Serra

Barcelona, 1992. 31 anys. Veí de Sant Oleguer.

Graduat en Ciència Política i Gestió Pública per la UAB i Màster en Política Social, Treball i Benestar per la UAB. Ha estat director de la Fundació JES i assessor del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Sabadell. Ha treballat en l’àmbit de la recerca en ciència política i desenvolupant projectes de sensibilització i cooperació en el camp del refugi i les migracions.

És Secretari d’Idees i Programes del PSC Sabadell. Ha estat Primer Secretari de la JSC Vallès Occidental, responsable d’Associacionisme de l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya, vicepresident primer del CNJC, Secretari General de l’AJEC i secretari del CJS. Afiliat a la UGT de Catalunya i soci de Federalistes d’Esquerres.

Actualment és Regidor d’acció social i habitatge i districte cinquè a l’Ajuntament de Sabadell

5. Maria del Mar Molina García

Sabadell, 1979. 43 anys. Veïna de la Creu de Barberà.

Advocada i membre no exercint de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell.

Administradora de finques i Gestora Administrativa. També va treballar durant 10 anys al Registre de la Propietat de Barcelona.

Secretària d’acció territorial del PSC Sabadell.

Actualment és Tinenta d’Alcaldessa de De Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, regidora de desenvolupament urbà, transició energètica i Patrimoni i regidora del districte sisè a l’Ajuntament de Sabadell.

6. Adrián Hernández Moyano (independent)

Sabadell, 1983. 39 anys. Veí de la Roureda.

Diplomat en Relacions Laborals i llicenciat en ciències del treball.

Va cursar un màster de Direcció en Recursos Humans.

Administratiu al departament de gestió de pacients i atenció al ciutadà a l’Hospital de Terrassa.

Va ser president del comitè d’empresa del Consorci Sanitari de Terrassa i delegat sindical de la UGT.

Va formar part del gabinet jurídic de la UGT al Vallès Occidental.

Soci de l’agrupació andalusa SAN sebastian de los Ballesteros i Hermano honorífico Hermandad del Rocio.

7. Laura Pineda García (independent)

Sabadell, 1991. 31 anys, Veïna de Torreguitart que actualment viu a Ca n’Oriac.

Des de fa vuit anys és mestre i coordinadora a l’escola pública, tot i que actualment ho compagina amb la seva tasca com a formadora experta en competències digitals al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

8. Carles de la Rosa Matas (independent)

Barcelona, 1972. 50 anys. Veí de la Concòrdia.

És llicenciat en Direcció Escènica i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona, i va cursar el CAP per la UAB per poder impartir classes de secundària.

Coordinador artístic de l’Escola d’Arts Escèniques Teatre d’Insomni, que gestiona el Taller de Teatre de l’Institut Ferran Casablancas, i la sala independent la Alternativa.

Al llarg de 10 anys és el Supervisor del Centre d’Emergències de Catalunya al centre de la Zona Franca.

Actualment regidor de Cultura i del Districte Primer a l’Ajuntament de Sabadell.

També ha treballat a nivell de direcció escènica, ajudant de direcció o com a dramaturg, en infinitat d’espectacles, a banda d’una àmplia trajectòria com a docent.

Ha col·laborat amb multitud d’entitats i escoles de teatre, música i dansa de Sabadell: La Bàscula, Escola de Dansa Bots, Joventut de la Faràndula, Teatre del Sol, Dones de Torreguitart, Agrupación Andaluza San Sebastián de los Ballesteros, Espai Àgora, l’Orfeó de Sabadell, Institut Ferran Casablancas, entre d’altres.

9. Silvia Garcia Peláez (Joventut Socialista)

Sabadell, 1998. 25 anys. Veïna de Ca n’Oriac.

És Graduada en Ciències Polítiques i Gestió Pública per la UAB i actualment treballa com a Tècnica superior al Departament d’Educació. Té responsabilitats orgàniques com a Secretaria de Feminismes tant a les JSC a Sabadell com a nivell de Federació, on ostenta el mateix càrrec dins de la JSC Vallès Occidental Sud.

10. Manolo Robles Fernández

Granada, 1958. 63 anys. Veí de Ca n’Oriac.

Diplomat en Filologia Castellana i Postgrau d’Educació Física. Va començar la seva trajectòria en el món de l’educació com a mestre a l’Escola Sant Julià, on també va ser director com a l’Institut Agustí Serra.

Participa activament a l’associació de veïns de Ca n’Oriac.

Actualment és regidor d’educació i del districte tercer de l’Ajuntament de Sabadell.

11. Laura Reyes Ruiz

Sabadell, 1978. 44 anys. Veïna de la Creu Alta.

Va estudiar a l’escola Miquel Carreras i a l’institut Ferran Casablancas. Ha treballat en l’àmbit de l’atenció al client i actualment treballa com a assessora immobiliària.

És vicepresidenta de la Federació Catalana de Triatló i responsable d’oficials. Jutge de triatló des de l’any 2002, actualment és Jutge Internacional N4 ITU: la única dona a Catalunya amb aquest nivell. Ha sigut responsable d’oficials i Jutge Àrbitre en proves com Copes del Món i d’Europa de Triatló.

Presidenta del Consell Esportiu de Sabadell i Membre del Consell Directiu de la UCEC. Actualment és regidora d’esports i del districte segon a l’Ajuntament de Sabadell.

12. Victor Motos Martin

Sabadell, 1982. 40 anys. Veí de Can Rull.

Diplomat universitari en Infermeria per la UAB, diplomat en Comunicació i Lideratge Polític per la UAB i Màster en Cures d’Infermeria en Pacient Cardiològic per l’Hospital Sant Pau. Infermer assistencial a urgències i malalts crítics a l’ICS. Ha estat professor associat infermer a la UB i la UAB. Docent a Proactiva Open Arms i Creu Roja Catalunya de primers auxilis i RCP DEA. Voluntari a la Creu Roja i col·laborar amb Proactiva Open Arms. És delegat sindical del Sindicat d’Infermeria de Catalunya.

13. Antonio Rodríguez Galian

Va nèixer a Baci, València i té 62 anys. Veí del Centre.

Formació: Economista per la UAB, Màster en Història Contemporània per la UAB i, en l’actualitat, doctorand (realitzant el doctorat) d’Història Comparada Política i Social en la UAB.

Carrera professional realitzada des de desembre de 1979 en Telefónica, primer en els departaments tècnics de l’empresa (1979-1987), més tard en el departament de comercial com a Gestor Comercial (1987-1995) i, finalment com a Cap de departament de Grans Clients (1999-2013).

De 1995 a 1999, sota el mandat d’Antoni Farrés, va ser regidor de l’Ajuntament de Sabadell, sent responsable d’Organització i Recursos Humans, i regidor del districte VI de la ciutat.

En l’actualitat és militant del PSC des de 2015 i és coordinador de les entitats Federalistes d’Esquerres de Sabadell i de Memòria Socialista de Sabadell.

14. Sònia Sada Rodríguez

Barcelona, 1973. 49 anys. Veïna de Can Llong.

És Tècnica Auxiliar Administrativa i té un Postgrau en Socialdemocràcia, Polítiques Públiques i Nous Riscos Laborals per la UB, un Postgrau en Comunicació i Lideratge per la UAB, un Postgrau en Dinamització d’Espais Comercials Urbans per la Fundació UdG i una Especialització en Comunicació i Lideratge Interpersonal, Social, Política i Institucional per la UB. És Regidora de Cicles de Vida i Salut, del Programa dels SSFF i Cementiri i del Districte 7è a l’Ajuntament de Sabadell.

Forma part de la Junta de l’Associació de Veïns de Can Llong, és sòcia de la penya arlequinada The Blue Girls i de l’Associació Andalusa SS de los Ballesteros i Secretaria de Formació a l’Executiva del PSC Sabadell.

15. Rosa Pareja Montes

Barcelona, 1958. 65 anys. Veïna del centre.

Llicenciada en Dret i Mediadora Familiar.

Ha estat advocada feminista en dret de família durant 20 anys. Funcionaria a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, on és lletrada de serveis generals.

16. Carmel Montllor Nogués

Sabadell. 68 anys. Veí del Centre.

És llicenciat en Economia. Actualment jubilat, va estar 38 anys treballant en una multinacional del sector alimentari. Antic militant del PSUC, va desenvolupar diferents càrrecs sindicals a CCOO dins l’empresa on treballava.

Molt vinculat a la cooperació internacional des de l’any 1987, ha format part de la Comissió Sabadell Solidari, la Fundació Sabadell Solidari i el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.

Secretari de Política Municipal del PSC Sabadell.

17. Remedios López Peñas

Garciez (Jaén), 1968. 54 anys. Veïna d’Espronceda.

És membre del Secretariat de la FAVS, del Consell de Salut i de la Taula de Gènere de Sabadell. És secretaria de l’associació de veïns d’Espronceda, i col•labora amb una ONG que ajuda a nens orfes de Kenia.

18. Sergio Salcedo Bermúdez

Sabadell, 1989. 34 anys. Veí de Can Llong

És Graduat en Ciències Polítiques i Gestió Pública per la UAB. És membre de la Junta de l’Associació Esportiva de Can Llong.

19. Concha Arjona Ruiz

Guarromán (Jaén), 1951. 72 anys. Veïna de la Creu de Barberà.

És voluntària de diverses entitats. Presidenta de l’associació de gent gran de Santa Coloma de Farners.

Secretària de Gent Gran del PSC Sabadell i membre del consell consultiu de Gent Gran de l’Ajuntament de Sabadell.

20. Daniel Mena Albacete

Sabadell, 2001. Veí de La Planada del Pintor

És Grau en història per la UAB, i estudiant del Màster del Professorat a la Universitat Internacional de València. Actualment, treballa com a professor d’Institut al Montserrat Roig de Terrassa. És el primer secretari de les Joventuts Socialistes de Sabadell i soci del Club Atlètic Roureda.

21. Marta Gutiérrez Barneto

Sabadell, 2011. Veïna de Ca n’Oriac

Estudiant d’Enginyeria Química a la UAB. És Vice-primera secretaria de Joventuts Socialistes a Sabadell.

22. Didac Medina Solas

Sabadell, 2001. 21 anys. Veí de La Roureda

Estudiant. És membre de l’Associació Veïns Can Deu i de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell. Secretari d’Organització, Associacionisme i Comunicació JSC Sabadell i Secretari de Comunicació JSC Vallès Occidental.

Membre actiu de l’agrupació a Sabadell i activista veïnal.

23. Ana Romero Martínez

Sabadell, 1977. 46 anys. Veïna de Can Rull.

Sòcia-treballadora de la Cooperativa TUS des de l’any 2003.

24. Fernando Castejón Sánchez

Té 64 anys. Veí de Can Rull. Actualment és conserge, activista veïnal i membre de l’executiva del PSC Sabadell.

25. Diana Lema Buele

Equador, 1999. 24 anys. Veïna de Can Rull

Estudiant. És Secretaria de Benestar Animal i Transició Ecològica a la JSC Sabadell.

26. Ramón Burgués Salse

Lleida, 66 anys. Veí de la Roureda.

Mestre de professió i de vocació. Persona vinculada al món associatiu de la ciutat.

President de la FECUS i de l’Associació de Veïns de la Roureda.

Exregidor socialista i militant del partit des de fa més de 30 anys.

27. Cristina Moreno Ramos

Tànger, 69 anys.

És Infermera jubilada, amb l’especialització en Pediatria, tot i que ha exercit com a assistencial en infermeria d’adults. Ha tingut responsabilitats en Gestió en la Direcció d’Atenció Primària, així com en la unitat de la qualitat assistencial, càrrec que va compatibilitzar amb ser Regidora de Salut de l ‘Ajuntament de Sabadell. Col·labora amb “Acción contra el hambre”, Creu Roja de Sabadell, Acadèmia de les Ciències Mèdiques i amb AVAN.