Sabadell vol comprar blocs d’ocupes conflictius per a destinar-los al lloguer social

Hi ha una setantena d’ocupacions considerades conflictives a Sabadell. Conflictes veïnals, extorsions, venda de drogues i màfies al darrere són algunes de les realitats que s’amaguen darrere d’una ocupació conflictiva. Són l’excepció i no pas la norma: a Sabadell hi ha més d’un miler de pisos ocupats actualment, però la gran majoria no genera enfrontaments amb els veïns ni són escenari de pràctiques il·legals. “Aquesta xifra és petita respecte al total de pisos ocupats, però l’impacte que generen al voltant és molt gran”, ha assegurat Eloi Cortés, regidor d’Habitatge.

L’Ajuntament planteja ara adquirir blocs ocupats a Can Puiggener, la Creu Alta i Gràcia per posar-los a disposició del parc d’habitatge municipal, ara format per més de 1.640 pisos. “Així, s’acabaria amb els problemes de convivència i es guanyarien pisos per a famílies vulnerables”, ha apuntat Cortés.

Segons les previsions municipals, es guanyarien una cinquantena de pisos. La mesura busca desallotjar els inquilins conflictius a través de la negociació de compra amb els propietaris de l’edifici, tots ells grans tenidors, i destinar-los a casos d’emergència social o lloguer públic.

“S’han evitat 238 ocupacions”

El consistori disposa d’uns 5 milions d’euros procedents d’un crèdit de l’Institut Català de Finances (ICF), que els permetrà integrar, sine die, aquests pisos al parc públic municipal. “Estem negociant amb els propietaris, hi ha interès per part de les dues bandes”, sosté el responsable d’Habitatge.

Cortés ha reafirmat el compromís de l’executiu a lidiar contra aquesta mena d’ocupacions. Segons dades municipals, al llarg del mandat, els cossos policials han aturat 238 intents d’usurpació il·legal d’habitatge ipso facto. I, durant el mandat anterior, es van interrompre 63 ocupacions.

D’altra banda, Sabadell ha adquirit en els darrers anys un centenar d’habitatges pel dret de tanteig i retracte i ha negociat la cessió temporal de 80 llars amb la SAREB.