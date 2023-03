L’aliança que suma

[Per Joan Mena, alcaldable de Sabadell i diputat al Congrés per En Comú Podem]

Les discrepàncies de l’esquerra transformadora sabadellenca han impedit que l’acord pogués fructificar en una candidatura municipal unitària des de fa dotze anys. Aquest 28 de maig això ja no passarà. Els i les sabadellenques podran escollir una única papereta amb l’esperança del canvi, amb la il·lusió per construir una millor ciutat on cap barri es quedi enrere i amb els valors de l’ètica, l’honestedat i el compromís. Aquest és l’ADN de la candidatura unitària de l’esquerra sabadellenca que esdevindrà Sabadell En Comú Podem.

Vull agrair la generositat de les tres formacions polítiques que sustenten aquest acord: Podem Sabadell, Sabadell En Comú i Guanyem Sabadell. Aquestes tres formacions polítiques simbolitzen la millor tradició de l’esquerra a Sabadell, a Catalunya i a Espanya. En Comú, hereva de les històriques Iniciativa-Verds i Esquerra Unida, expressa la tradició del moviment obrer, de la lluita antifranquista i de mantenir la flama encesa de l’esquerra transformadora en els anys més foscos del bipartidisme. Podem, amb la seva irrupció, ha certificat que el canvi a Espanya era possible i ha aconseguit, per primera vegada a la història de la nostra democràcia recuperada, que al Consell de Ministres s’asseguessin homes i dones que defensen els serveis públics i els drets de tothom. I Guanyem també ha demostrat, com a plataforma ciutadana, el seu compromís amb els barris d’aquesta ciutat i la seva capacitat de gestió durant el govern de transformació generant un capital polític de primer nivell.

Val a dir que l’acord ha sigut senzill, perquè tothom ha posat al davant els interessos de la ciutat. El primer contacte va tenir lloc a l’octubre, quan la vicepresidenta Yolanda Díaz va triar Sabadell per presentar el projecte Sumar a Catalunya. Allà vam coincidir persones dels tres espais polítics i vam començar a tenir clar que la responsabilitat de tornar a unificar l’esquerra sabadellenca era compartida. En aquell acte, Yolanda Díaz va afirmar que la tria de la nostra ciutat no era una casualitat. Sabadell ha esdevingut sempre un referent de l’esquerra a Catalunya, i els governs de Toni Farrés i l’herència del PSUC han dissenyat els millors moments polítics que ha viscut aquesta ciutat. Comuns, Podem i Guanyem també han demostrat estar a l’altura els últims anys, quan van arromangar-se després de l’etapa fosca de la corrupció del bustisme. L’aportació de referents com Joan Berlanga, Marisol Martínez, Eduard Navarro o Miquel Soler són valorades per totes les entitats i la ciutadania i serà el millor segell de garantia del projecte conjunt que estem engegant.

En un moment en què forces polítiques de la ciutat com PSC i ERC opten per ampliar les seves aliances per la dreta, ERC amb el fitxatge de la que serà la seva número 2 provinent de CiU i amb el PSC incorporant el portaveu de Cs, En Comú Podem creix per l’esquerra. I ho fa, a més, amb persones que no ambicionen posicions personals, sinó que defensen l’interès col·lectiu.

Ara, el que és important és què aportem a la ciutat. Sabadell necessita un canvi. Aquests quatre anys de govern socialista amb el suport de la dreta de Junts evidencien que no hi ha una planificació estratègica ni defensen un model de ciutat que situï Sabadell en el lloc que li correspon. Continuen passant oportunitats per davant nostre, culturals, industrials, de fons europeus o d’innovació, i no som capaços d’arrelar-les. Cada vegada més, els barris de la ciutat es queixen de la deixadesa i abandonament en què el govern local els ha situat. Per això, la cohesió dels nostres barris, l’ecologia, la convivència i l’aposta pels serveis públics són les peces fonamentals del projecte polític de Sabadell En Comú Podem. Com deia Julio Anguita, ens hem entès perquè hem posat al davant el programa, programa i programa.