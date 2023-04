El comerç que suma per a tots

[Editorial – Diari de Sabadell]

L’associació de comerciants de Ca n’Oriac promou l’adhesió dels seus comerços per convertir-se en APEU, un projecte de col·laboració publicoprivada entre empresaris i Ajuntament per invertir més a la seva àrea comercial. Els promotors de la iniciativa expliquen que participar-hi permetria posar jardineres, reforçar la neteja i la seguretat o organitzar més activitats a canvi d’una quota mensual que pagaria cada local comercial –tingui activitat o no–. Creiem que es tracta d’una bona iniciativa, d’un exemple de resiliència, de la capacitat d’aquesta zona per superar totes les adversitats, i que ha de permetre millorar l’espai públic, que és de tots, però en cap cas treu l’obligació de l’administració de continuar-hi invertint igual que fa a la resta de zones de la ciutat que no formin part del programa. La bona rebuda que té la proposta d’APEU entre els associats, un 98%, mostra la voluntat que tenen els comerciants de sumar i teixir aliances de portes enfora per millorar el que és de tots i dignificar l’eix comercial que envolta l’avinguda de Matadepera. La participació de Ca n’Oriac en aquest programa s’haurà de votar primer al barri i, si s’aprova, seria el primer de Catalunya a formar-ne part, ja que fins ara només s’ha implementat a centres urbans.