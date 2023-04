FOTOS | El concert de Luand omple de bona música l’acte del Diari de Sabadell

“Són guapos i a més a més, canten molt bé”, així s’ha definit aquesta tarda a un dels grups musicals de moda a Sabadell. Sí, parlem dels Luand. I sí, per fi han tornat a tocar a la ciutat després de molt de temps. El quartet ho ha fet a l’acte de Sant Jordi organitzat per Diari de Sabadell.

Envoltats per una bona colla de fans fidels han presentat el seu darrer àlbum, Sol Ixent, marcat per un pop-rock fresc i encomanadís. També els hem entrevistat per conèixer més detalls sobre ells i hem pogut gaudir del seu gran do musical. Cançons d’amor i esperança que han fet gaudir a les més de 200 persones que s’han acostat a la plaça Ricard Simó Bach. I és que Luand ha triomfat i tocat a moltes sales i festivals, però com bé han dit “no hi ha res més maco que tocar a casa i envoltats dels teus”.

Fotos David Chao