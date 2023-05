L’Institut Coordenadas reconeix la gestió de l’Ajuntament de Sabadell

Sabadell ha estat un dels 20 municipis de l’Estat reconeguts per l’Institut Coordenadas, que valora la gestió de l’Ajuntament de la nostra ciutat. Entre els factors que ha reconegut, es troba la projecció del Hub Aeronàutic, encara sine die, que permetrà aprofitar les instal·lacions de l’aeroport per a fomentar la indústria aeroespacial i impulsant la investigació i la formació. D’altra banda, l’Institut Coordenadas també reconeix el projecte d’albergar la primera empresa europea de llançament de nanosatèl·lits des d’avions i el projecte Visit Sabadell, un programa impulsat de la mà de Lluís Matas (Junts), soci extern del govern municipal.

L’entitat també posa l’accent en l’aposta per la transformació d’espais com ara el passeig de la Plaça Major, el carrer de Goya, la plaça de Lisboa o la pacificació dels entorns escolars. També per la plantació de nous arbres i l’impuls de l’activitat econòmica amb l’arribada d’empreses com ara Toyota.

El top 20 d’ajuntaments estatals que han destacat per la seva gestió pertanyen a Catalunya, Andalusia, Castella-la Manxa, Illes Balears, Galícia, Illes Canàries, Castella i Lleó, Astúries, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana. De fet, Sabadell se situa en la posició número 15. Els municipis que despunten són la Corunya, Viladecans, L’Hospitalet de Llobregat, Salou, Màlaga, Toledo, i Sant Antoni de Portmany.

Dades sobre la gestió

L’Ajuntament de Sabadell va dur a terme el 23% de la inversió en obres previstes a la ciutat (20,7 milions d’euros d’inversions) durant l’any 2022. La resta –uns 70 milions d’euros– són obres que quedaran per fer en el propers anys. Això inclou actuacions previstes en aquest mandat i en els anteriors que, tot i haver-se deixat per escrit en els pressupostos municipals, no s’han iniciat o van amb retard. Tot i això les dades tripliquen l’execució de l’any 2021 i la inversió en equipaments i espai públic supera la mitjana dels últims cinc anys. Si ho comparem amb la resta de municipis catalans de més de 200.000 habitants, l’execució d’obres a Sabadell se situa en segon lloc, només per darrere de Barcelona.

Segons una enquesta de la Diputació de Barcelona, els sabadellencs assenyalen la seguretat i la neteja com els dos grans reptes a la ciutat. Segons el Dibaròmetre per al 10% dels sabadellencs, la seguretat és un dels principals problemes ciutadans a la nostra ciutat, però està molt per sota de la percepció a altres municipis com ara Terrassa (30%) o la mitjana provincial, que és d’un 17,7%.