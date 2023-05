Hi ha petites i grans coses quotidianes que tenim totalment interioritzades. Tant pot ser anar a la feina, fer la compra o un passeig, com anar a sopar amb la parella o fer unes cerveses amb els amics. Per trobar-nos ens hem de moure i molts ho fem amb tren. FGC ens ha permès fer un viatge en el temps i ens ha retornat a la quotidianitat de la segona meitat del segle XX amb el Tren Granota, que tornarà a prestar servei de manera excepcional els pròxims diumenges. Per a molts, tornar a pujar al tren serà rememorar bons records en el temps de viatge, amunt i avall, dècades enrere.

El tren ha canviat molt, el temps ha passat. Fa anys que a Sabadell no hi ha dues estacions, sinó cinc, i FGC no ha parat de créixer des d’aleshores. El 2022 va tancar l’any amb pràcticament els mateixos usuaris –3,6 milions de passatgers– que abans de la pandèmia a Sabadell, una mostra més que el tren ja no només s’utilitza avui com un ferrocarril entre municipis, sinó com un metro que enllaça la ciutat.

Esperem sumar més anys i més anècdotes i records pujats al tren. I que el metro del Vallès ens faci de metro, i que arribi a Castellar del Vallès, i que ens connecti amb Rodalies a Sant Cugat, i tantes i tantes coses més.