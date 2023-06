[Editorial del 27 de juny]

La revetlla de Sant Joan a Sabadell ha estat una de les més tranquil·les dels últims anys. La nostra ha estat l’única de les deu ciutats més poblades que ha baixat en trucades al 112 respecte 2022. “El dispositiu conjunt ha funcionat molt bé”, explicava el tinent d’alcaldessa de Seguretat ahir, després de la revetlla. Així i tot, hem de lamentar que s’hagin cremat 20 contenidors i que s’hagin produït quatre incendis de matolls, a banda de cinc fogueres que no s’havien autoritzat.

Com aquest Sant Joan, en què va imperar la calma, el ple municipal es va posar en marxa ahir sense incendis destacables. El ple municipal va aprovar el cartipàs, els sous i salaris dels regidors i els assessors i partides per als grups municipals amb normalitat i bones paraules. Hi va haver discrepàncies, com és lògic, però en cap cas l’enfrontament i la crispació de les setmanes prèvies a la campanya electoral en què el ple es va convertir un espai més per a les diferències polítiques.

Aquest és el bon to. Els grups de l’oposició, en termes generals, sembla que estaran a l’alçada del mandat que els espera. I el Govern, que manté la benentesa per arribar a acords, també comença a caminar.