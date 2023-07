Embolic monumental de noms de vies

[Jordi Serrano,]

Els mitjans de comunicació catalans ens estan embolicant amb el tema de la connexió de Castellar de Vallès amb l’autopista. De fet, penso, que si tot el que desconec s’explica amb el mateix rigor anem arreglats. A veure si aclarim una mica les coses. Deixo clar que no soc el més indicat per assenyalar les contradiccions dels mitjans i dels polítics en aquesta qüestió. Em sembla al·lucinant que estiguem discutint un tros d’autopista al terme de Sabadell quan la mateixa autopista de Terrassa a Abrera porten 25 anys fent-la i encara hi ha molts trossos a l’aire. No seria millor acabar aquesta sortida del Vallès al Baix Llobregat? És aquest un misteri que no entenc. Ni entenc que es trigui tant a fer una trosset d’autopista en realitat de 7 kilòmetres en línia recta. Potser la gràcia és fer 280 metres cada any? El tema és que es diu que s’ha aprovat fer la B-40 o el Quart Cinturó. Sort que ningú planteja la B-50 o Cinquè Cinturó perquè caldria fer-lo per sobre del Puig de la Creu i La Mola. Però anem al tema. Sembla que hi ha molta gent interessada en connectar Castellar amb l’autopista. En els 900 milions n’hi podrien haver uns quants per portar-hi el tren almenys fins al pla de la Bruguera, això si que trauria cotxes cap a Sabadell i cap a Barcelona. Bé el que encara no sé és si es vol connectar Castellar amb la Ronda Oest o fins al Quart Cinturó a Terrassa. Si és a la Ronda Oest no hi ha problema es tracta de continuar la Ronda Oest per sota de la gasolinera i l’avinguda de Can Deu, on ja hi ha una reserva de temps immemorials. Tinc la curiositat com enllaçarà amb la carretera de Prats de Lluçanés, amb un desnivell brutal, entre Can Pagès i la Torre Turull i per tant on serà el pont per passar el Ripoll. Però si cal enllaçar Castellar amb el Quart Cinturó caldrà veure a més, com s’enllaça amb la gasolinera de Ca n’Oriac. Es pot fer pel Parc Agrari, és a dir ens carreguem un dels pocs trossos de camps que s’han conservat al nord de la ciutat i on està ple d’excursionistes i ciclistes. Jo tinc una solució, es podria passar per sobre del Golf del Prat de Llobregat. Anomenat així perquè eren okupes d’un tros d’Aena i quan aquesta va necessitar l’espai per ampliar l’aeroport els van indemnitzar amb una quantitat pornogràfica quan no hi tenien cap dret. Però hi ha més incerteses. Un cop hem enllaçat l’autopista i/o la Ronda amb Castellar, anem a suposar a l’alçada de Torre Turull, continuem amb la Ronda Nord? Es a dir ens carreguem el Torrent de Colobrers, Togores i La Salut? De veritat? I si continuem el Quart Cinturó, que és una cosa diferent, vers Granollers ens carreguem els dos primers i tots els camps fins a la capital del Vallès Oriental? Com més vies hi haurà més cotxes com deia l’enyorat Ole Thorson. Tot això en depenia l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat? Estem be del cap? El que és segur és que quasi ningú sap del què parla.