Les obres del Llac Center encaren la recta final i ja mostren la nova façana de l’Eix Macià

L’Eix Macià presenta una nova façana aquests dies. És la de l’edifici Llac Center, que aquest mes d’octubre farà un any que està en obres de reforma per convertir-se en una residència d’estudiants. Els treballs avancen a bon ritme i, segons els seus responsables, acabaran al voltant del pròxim mes de març, tal com es preveia a l’inici. Aleshores començarà la darrera fase, que serà la d’adequar els espais, i la previsió és obrir l’equipament el setembre de 2024. La nova ‘pell’ d’aquest emblemàtic immoble presenta un aspecte rejovenit, incorpora detalls cromàtics al voltant de les finestres i es mostra en sintonia amb el bloc de pisos que té al costat. La promotora, Merkel Capital, està invertint 14 milions d’euros en el projecte.

Al voltant d’un centenar de persones treballen per fer realitat aquesta obra, que consisteix en transformar el que eren dues torres d’oficines en una residència d’estudiants amb 364 habitacions, repartides entre les quatre plantes que té cadascuna de les dues torres de l’edifici, que també en té una d’entresol que connecta els dos blocs i el pati compartit que hi ha entremig. L’arquitecte Marc Fenoy, membre de la direcció de l’obra, a càrrec dels sabadellencs EFA Arquitectes, destaca que la reforma “està anant molt ràpida. La constructora [Constructora del Cardoner] ha fet molt bé la seva feina i ha funcionat perfectament”. Un exemple significatiu de l’avenç de les obres és que a finals d’any es preveu retirar la grua que ha servit durant aquests mesos. A un altre ritme també s’estan fent obres en la zona inferior, que era el centre comercial, ja que segons diverses fonts s’està treballant perquè tingui nous usos.

Sobre el detall cromàtic del marc de les finestres, envoltades per colors càlids, Fenoy afegeix que “volíem posar-hi una mica de color, però que fos una cosa discreta. Per això vàrem posar aquesta gamma de colors, que donin a entendre que a dintre hi ha un ús que no és només habitatge sinó alguna cosa més alegre”. Segons la promotora, la residència d’estudiants tindrà Internet d’alta velocitat, recepció 24 hores, sales comunitàries d’estudi, sala de cinema i gimnàs, entre altres.

En aquests moments s’està acabant de retirar la bastida de la torre A, que queda al davant de l’avinguda de Francesc Macià. A la del seu darrere, la torre B també encara la recta final, i els treballs se centren en la façana del carrer dels Filadors. És en aquesta zona on es va produir un incendi de material plàstic el passat 7 de febrer, la qual cosa va provocar una important columna de fum visible des de tota la ciutat. El foc, accidental, el va produir una guspira mentre es feien treballs de soldadura i el plàstic era poliestirè. Marc Fenoy explica que “no va passar res perquè el que va cremar s’havia de treure, i el material es va reposar”. L’incident no ha causat retards en les obres, que tampoc han patit importants sobrecostos, segons els seus responsables. “Si hi ha hagut pujades, s’han pogut controlar i no s’ha mogut gaire el pressupost”, afirma l’arquitecte.

Fenoy remarca que es tracta d’un “projecte singular” per la història de l’edifici i la seva ubicació, a l’Eix Macià. Per un despatx sabadellenc, treballar en aquest projecte “ha suposat molta implicació a nivell personal. Som de Sabadell i és un edifici emblemàtic, estem molt contents de poder-hi participar”. En aquest sentit, l’Ajuntament també ha fet diverses accions per millorar la zona, com arranjar el solar de l’aparcament de cotxes, s’està treballant en els parterres i en la renovació i plantació d’arbres.