Dos fantasmes recorren Espanya

[Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

Es tracta, és clar, de Felipe González i Alfonso Guerra, però abans de res vull dir-vos que per fer fora el feixisme del país heu de fer un conjur: parleu en català i marxen espaordits. Aquests dies la vella guàrdia del PSOE ha sortit en tromba intentant que els socialistes votin a favor de la investidura del PP. És a dir, hi ha eleccions, però sembla que és obligatori que guanyin les dretes, i si el poble no ho vol, ja s’encarregaran els “bons” que governi la dreta pel civil o pel criminal. Per cert, Felip VI, borbonea com ho va fer el 3-O, ha nomenat Feijóo per una investidura fallida quan un rei parlamentari no té aquesta facultat. La té la presidenta del Congrés de Diputats. Hi ha hagut 11,2 milions de vots reaccionaris i 12,4 milions de vots alternatius. Alfonso Guerra va dir en un acte al costat del seu antic enemic Felipe González que l’amnistia era el pitjor mal imaginable. Els bisbes també estan en contra de l’amnistia, es veu que ho diu la Bíblia. L’amnistia pot afectar més de mil persones que van fer el referèndum de l’1-O de 2017 amb el següent resultat: 0 morts, centenars de ferits del bàndol indepes, destrosses materials només les provocades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en entrar als col·legis electorals. En canvi, li sembla bé l’amnistia del 1977 en què es va amnistiar els presoners d’esquerres que van lluitar per la llibertat i la democràcia, lògic. Però es va amnistiar també salvatges torturadors franquistes, policies que van matar 180 manifestats i militants demòcrates, jutges feixistes que sentenciaven a mort militants sindicals o polítics, ministres que signaven penes de mort a lluitadors antifeixistes. Realment, l’ètica i els valors de guerra són totalment inexistents. Però parlem de l’altre fantasma, el multimilionari Felipe González. Una de les seves finques es diu El Penitencial (del nom se’n podria fer una tesi doctoral) a la Sierra de Guadalupe a la província de Càceres. La finca té 50 hectàrees i una gran casa de 600 metres quadrats construïts. Està a prop d’un heliport on arriben moltes personalitats. És en aquesta finca on va rebre Feijóo. González, al mateix acte, va dir moltes animalades pròpies de Vox. Una de les que va dir González és aquesta: “No podemos dejarnos chantajear por nadie y menos por una minoría en extinción”. Felip V i Franco ja van intentar extingir els catalans i no ho va aconseguir. Van muntar guerres, van torturar, van executar, van empresonar, van exiliar per centenars de milers, i aquí estem. Què pensa fer ell per aconseguir-ho? Fa por. Josep Fontana, al llibre La construcció de la identitat, explica encertadament: “Per sota dels esdeveniments quotidians (…), circula un corrent poderós i profund de consciència col·lectiva que és el que ens ha permès preservar la nostra identitat contra tots els intents de negar-la (…) Una trajectòria que permet mantenir l’esperança que, passi el que passi, aquesta voluntat de seguir essent nosaltres mateixos, contra totes les negacions i contra tots els desafiaments, seguirà persistint en el futur.”