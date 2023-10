Nyap al carrer Antoni Forrellad

[Jordi Serrano Historiador i rector de la UPEC]

Quan Lourdes Ciuró fa més de cinc anys va començar a parlar de fer alguna cosa a la Gran Via, vaig expressar públicament el meu profund suport. Després va començar a funcionar una cantarella que deia: “Primer s’han de fer les rondes per treure cotxes de la Gran Via”. Aquesta és una afirmació falsa. Es pot pacificar la Gran Via (vol dir que està en peu de guerra ara) sense fer cap ronda. I els cotxes? Els cotxes són com les rates, es busquen la vida i es reprodueixen sense aturador possible.

A finals de gener del 2023, van començar les primeres obres de pacificació i naturalització del carrer Antoni Forrellad, amb una inversió prevista d’uns 3,9 milions d’euros, un 75% dels quals finançats pels fons europeus Next Generation. Vaig publicar un article l’abril d’aquest any, Obres estranyes, en què deia, entre altres coses, que per fer només 280 metres de vorera trigaven molt. Criticava el soroll, la durada exagerada (i era a l’abril) i els pocs treballadors que hi havia cada dia. També criticava que havien tallat els arbres, però que n’havien deixat vuit. Estem a mitjan octubre i sembla que les obres han acabat. Deu mesos per 280 metres, no toca ni a un metre al dia!

El que és més indignant és que no han pacificat res, no s’han menjat ni un tros de Gran Via per a la gent. Han fet un carril bici en dues direccions a l’espai reservat per als vianants! A més, és clar, s’han carregat els vuit arbres que quedaven. A Sabadell passen els governs i tots actuen com si tinguessin mania als arbres de dimensió raonable, quan els veuen potents els tallen. Fer carrils bici en dues direccions provoca accidents a molts llocs han optat per fer-los d’una sola direcció. I ara hem d’esperar a plantar ar- bres i que creixin. No sé si els podré veure algun dia esplendorosos, tinc una edat.

Mentrestant, ens fregim sense ombres. Jo faria asseure lligats els urbanistes que fan aquestes obres al sol durant vint-i-quatre hores durant una setmana. Per exemple, a la vorera i al traçat per entrar a buscar els trens (Renfe i FGC) a la plaça Espanya per l’avinguda Tarradellas. Tenen mania als sabadellencs que els paguem el sou? Suposo que els que gestionen els fons europeus Next Generation no saben l’ús que se’n fa, però no em sembla lògic treure espai als vianants per donar-lo a les bicis, en comptes de treure alguns carrils als cotxes en un espai on n’hi ha vuit, sis per circular més dos per aparcar.

De veritat això és arreglar la Gran Via? Per això ens hem gastat quasi 4 milions d’euros? A més, els bancs són de disseny de pacotilla. També fets per dissenyadors que tenen mania als ciutadans que s’hi volen asseure. Crec que els han subornat els fisioterapeutes de la ciutat, perquè només tenen respatllers en algun tros i són fets per crear hèrnies discals. És desesperant, no hi ha solució, més valia no haver fet res. Falta valentia i fer valer els drets del 70% dels sabadellencs que ens desplacem a peu.