El Parlament insta el Govern a “desencallar” la ronda Nord

El conveni de la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar continua sense veure la llum després de l’acord entre Estat i Generalitat el passat mes de juliol. Ara, el Parlament ha instat el Govern a “desencallar” els projectes “crítics i determinants” de Catalunya com la ronda o l’ampliació de l’aeroport.

En aquesta línia, la moció presentada per PSC-Units demana que “s’inverteixi” en aquestes infraestructures per tal de “millorar la competitivitat”. Una postura que va en la línia de l’Ajuntament de Sabadell, que va demanar celeritat per iniciar el procés de construcció de la carretera per acompanyar la inversió en empreses catalanes d’una millor xarxa de comunicació.

ERC s’ha abstingut sobre aquesta qüestió. Després de signar l’acord per al protocol de la futura infraestructura, els terminis no s’han complert i el calendari per iniciar les obres continua sense estar fixat.