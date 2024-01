Una fita més de la connivència PSC-SMATSA

[Lluís Perarnau, exregidor de la Crida per Sabadell]

Al tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, li ha faltat temps per atribuir el desenllaç del recurs presentat al TSJC favorable a l’empresa concessionària de la neteja a “la mala gestió del govern anterior”. Diu que estudiaran el text, però ell ja ho té clar. De fet, no ha estat gaire original. Ja fa un any, quan l’Ajuntament va presentar el recurs al TSJC, ja es mostrava pessimista i carregava contra la gestió del govern de la Crida i ERC.

El que no diu Pol Gibert és que aquest contracte es va “arreglar” en el seu origen, el 2012, entre directius de l’empresa concessionària, l’alcalde i el regidor Manuel i Paco Bustos i tècnics municipals en una “associació il·lícita” tal com ha quedat acreditat en la instrucció de la peça 28 del cas Mercuri, pendent de data de judici. D’això no diu res.

No diu res, tampoc, sobre la sorprenent operació de rentat d’imatge de l’empresa concessionària, amb la creació de Obra Social SMATSA, amb la figura del que va ser durant 12 anys regidor del PSC, Ramon Burgués, com a president.

No esmenta la increïble i molt qüestionable actuació promoguda des de govern municipal de reconèixer la nul·litat del contracte al Ple per les evidents irregularitats, però tot seguit continuar igual com si res fins a la finalització del contracte el 2027. Decisió que la Crida per Sabadell hem portat al Contenciós administratiu perquè entenem que l’Ajuntament com a Administració Pública no pot mirar cap una altra banda davant d’una irregularitat tan flagrant.

A la Crida per Sabadell també estudiarem el text de la resolució del TSJC quan el govern del PSC tingui la voluntat de lliurar-la als grups de l’oposició i actuarem en conseqüència. Igualment, vistos els precedents que acabo d’esmentar, no som il·lusos i som conscients que el govern del PSC porta quatre anys i mig tornant a pilotar la sala de màquines de l’Ajuntament. Malgrat que el mateix tinent d’alcaldessa ens vulgui fer creure que han fet el possible per defensar les liquidacions dels anys 2014 i 2015, també ha quedat palès en les seves declaracions el posicionament polític del PSC. La culpa és del govern anterior per voler executar correctament el contracte i fer les liquidacions corresponents en la defensa dels interessos de la ciutat. D’això en diu una mala gestió. Queda clar. El posicionament del PSC és, abans que la defensa de l’interès general, la defensa de l’interès del PSC, que en aquest cas passa per la reconciliació i la pau amb SMATSA. I aquí pau i després glòria.