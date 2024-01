FAQS: Com serà la regulació dels lloguers?

Aquest dijous es va fer públic que els ajuntaments catalans podran regular el preu del lloguer. Així ho va expressar la consellera de Territori, Ester Capella – després d’una reunió a Madrid amb la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez– afirmant que el pacte “és una molt bona notícia”. D’aquesta manera, en les pròximes setmanes està previst que es publiqui l’índex de preus de referència dels lloguers i que la mesura entri en vigor el pròxim febrer.

Què és l’índex de preus de referència dels lloguers?

És un indicador de consulta pública amb caràcter informatiu que permet conèixer una estimació del preu mitjà del metre quadrat de lloguer d’un habitatge ubicat en una zona i amb unes característiques definides per qui fa la consulta, alhora que orienta sobre el preu mínim i el preu màxim que aquest mateix habitatge pot arribar a tenir.

A quins municipis s’aplicarà?

La mesura entrarà en vigor a 140 municipis, catalogats com a zones tensades. Aquestes es troben concentrades, principalment, a l’Àrea Metropolitana; les quatre capitals, part de les comarques costaneres i d’altres de muntanya com Ripoll, Puigcerdà, Mollerussa, Solsona o Torelló, entre d’altres. D’aquesta manera, la regulació afectarà prop de 6,2 milions de catalans (un 80,6% de la població del territori).

Quins efectes té la norma?

S’aplicarà tant a contractes nous com als prorrogats signats a partir de l’entrada en vigor de la mesura i, en cap cas, tindrà efectes retroactius. En el cas d’aquells signats anteriorment a la mesura es continuarà aplicant la norma vigent en el moment de la seva signatura.

Quin serà el nou topall i com es definirà?

Un cop aplicat l’IPC el preu dels contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent dels últims 5 anys. Per pisos nous, de grans tenidors (persones físiques o jurídiques amb més de deu immobles urbans d’ús residencial), el preu estarà regulat a partir de l’índex de referència que marqui el carrer on estigui situat l’immoble i no podrà ser superior a aquest.

Com afecta els llogaters?

Les persones que tinguin un contracte de lloguer o en signin un de nou sabran exactament quin és el preu mensual que hauran de pagar i tindran garantit que aquest no es pugui incrementar. Concretament, aquells que renovin contracte es trobaran que el preu no podrà ser superior al del contracte anterior, o inclús podrà ser inferior si la propietat és d’un gran tenidor i el preu anterior estava per sobre l’índex de preus. En el cas dels que signin per primer cop trobaran que si el pis ja ha estat llogat anteriorment, el seu preu no podrà superar el preu que figurava en el contracte anterior (i vigent els últims 5 anys) i en cas que el pis sigui nou el preu no podrà superar al que marqui l’índex de preus de referència.

Com afecta els propietaris?

Els petits propietaris (persones físiques o jurídiques amb menys de 5 immobles urbans d’ús residencial) hauran de congelar els preus que hagin estat cobrant els últims anys. Els grans tenidors hauran de regular o abaixar els preus en funció de l’índex de referència.

Quin preu té el lloguer, actualment, a Sabadell?

El tercer trimestre de 2023 el preu mitjà a Sabadell es va situar als 753,08 euros, segons les dades de les fiances dipositades a l’Incasòl en el període comprès entre juliol, agost i setembre del 2022.