Drogues i alcohol

[Editorial, 23 de gener de 2024]

Sabadell registra 385 delictes de trànsit en un any, segons les darreres dades de la Policia Municipal. La majoria (69%) estan vinculats a la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. De fet, només el 2022, es van enxampar 251 conductors a Sabadell, als quals cal sumar 15 persones més que es van negar a fer-se les proves. En conjunt, aquest tipus de delictes augmenten un 15% en termes interanuals, en espera de conèixer les dades del 2023, que s’inclouran en l’anuari que la Policia Municipal està a punt d’enllestir.

Les sancions en aquests supòsits varien dels 500 als 1.000 euros i, de fet, es preveu fins i tot la via penal i penes de presó en els casos més greus. Més enllà de l’import o les conseqüències legals que es poden derivar d’aquestes accions, és important tenir present la responsabilitat individual i col·lectiva d’agafar un cotxe sota l’efecte de l’alcohol o de les drogues. El 52% dels tests als morts en accidents de trànsit a tot l’Estat el 2022 van donar positiu en alcohol o estupefaents. En alguns casos mor l’imprudent, però en altres casos s’emporta terceres persones.

Per això, no ens ho podem permetre. No podem deixar que un familiar o un amic agafi el cotxe en aquest estat, com tampoc ens entraria al cap passar per alt i no denunciar que algú proper fos víctima de violència masclista o que patís assetjament escolar. Som un país obert i tolerant, però hi ha coses que hem de tenir molt clares i no podem deixar passar. L’alcohol i les drogues al volant en són una.