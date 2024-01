Les vistes des del Puig de la Creu són sempre privilegiades. A més de 600 metres, el cim de la característica muntanya vallesana permet observar l’entorn de la comarca, Barcelona i altres punts de la geografia catalana. De fet, si les condicions atmosfèriques i altres factors ho permeten, es pot arribar a veure fins i tot Mallorca, tal com va passar fa unes setmanes.

Poques vegades, però, l’escena permet experimentar la sensació d’estar a bord d’un avió, per damunt dels núvols. Això és el que va passar diumenge, quan Castellar es va despertar tacat per una densa boira. “Sembla Lleida”, comentaven amb ironia alguns excursionistes que caminaven per l’entorn natural de la zona. L’estampa també va sorprendre alguns dels corredors que van participar a La Llanera Trail, que va passar per territori castellarenc.

La circumstància va fer que els visitants del Puig de la Creu no veiessin la vila ni poguessin identificar cap element típic del Vallès. Tal com mostren aquestes fotografies cedides del moment, l’espessa nuvolositat va marcar l’inici de la jornada, deixant una imatge poc habitual. Perspectiva que no va passar desapercebuda entre els presents.