Festa sí, però sempre cívica

[Editorial 30 de gener de 2024]

Què fa la gent jove a Sabadell un divendres a la nit? Hi ha opcions: pots sopar a gust, entaulant-te en un gran àpat o bé de tapes, i després continuar la nit fent unes copes a qualsevol terrassa de bar o dins d’un pub… però hi ha mancances pel que fa a l’oferta de música en directe, concerts i en la varietat i nombre de discoteques, que es poden comptar amb els dits d’una mà. Sort en tenim de la iniciativa privada d’alguns! Vist amb perspectiva, la desaparició de la Zona Hermètica era inevitable, però ara hem passat a una manca evident d’oci nocturn que obliga molts joves a desplaçar-se fora de la ciutat.

L’ordenança sobre l’oci nocturn que es va posar en marxa el 2022 no ha tingut els efectes desitjats sobre l’ampliació de l’oferta, que ha estat escassa fins ara. L’Ajuntament hauria de buscar com dinamitzar el sector, sempre amb consciència global i respecte cap als veïns i les empreses.

Els últims dies hem rebut alguna queixa veïnal sobre joves que es queden molta estona en bancs parlant a altes hores de la nit. És comprensible que hi hagi veïns que vulguin descansar, però també cal donar una resposta a les necessitats dels joves. S’han d’ampliar les opcions disponibles. Si es compara amb Badalona i Terrassa, de dimensions semblants, o fins i tot municipis molt més petits com Manresa o Castelldefels, hi sortim perdent. Diguem sí a la festa i a l’oci nocturn, però sempre amb una fórmula cívica i respectuosa amb els veïns i amb el conjunt de la ciutat.