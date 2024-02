PARTICIPACIÓ | On hi ha pintades vandàliques a Sabadell?

Les pintades vandàliques són presents en diversos punts de l’espai públic. Més enllà dels grafits artístics -molts d’ells autoritzats-, els dibuixos amb formes i lletres de tota mena omplen diferents façanes d’edificis històrics, alguns amb un alt valor patrimonial, però també en parets d’arreu de la ciutat.

Moltes de les pintades han despertat les queixes dels veïns, que exigeixen que es repintin les parets per eliminar-les. De fet, aquest tipus d’accions vandàliques són considerades entre els sabadellencs com un dels principals reptes que té la ciutat per millorar els seus espais.

Per això, volem saber si veieu habitualment aquest tipus de pintades. On les heu vist? En quins carrers es troben? En quins punts cal actuar?