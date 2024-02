No aflueixen. Un mes després d’esclatar el cas de l’Escola Andreu Castells, a Can Rull, les famílies segueixen mobilitzant-se per exigir la “dimissió de l’equip directiu”. L’Associació de Famílies d’Infants de l’escola ja va advertir fa dues setmanes que hi hauria mobilitzacions cada divendres “fins que se’ns doni per escrit que l’equip directiu no tornarà a l’Andreu Castells”. Aquest divendres, les famílies han abandonat les protestes estàtiques davant de l’escola per manifestar-se pel barri. Centenars de persones –entre alumnes, familiars i veïns del barri– han enfilat via Alexandra i el carrer de Sant Isidor fins al Centre Cívic de Can Rull mentre cridaven consignes com “Educació, escolta’ns” o “direcció, dimissió”. Veus de l’AFI apunten que “s’estan cansant d’esperar” i exigeixen al Departament d’Educació que prengui cartes de forma immediata en l’assumpte i les demandes de les famílies.

Fa dues setmanes que l’equip directiu de l’Andreu Castells va agafar la baixa en bloc; i que el Departament d’Educació va haver de prendre el control de l’escola. Un dia després, els Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental van adjudicar una direcció interina per assumir temporalment les tasques organitzatives i de gestió pròpies de la direcció.

Més reivindicacions

Les famílies no tenen previst aturar-se, com van fer saber ahir a la manifestació veus de l’AFI. De fet, tenen previst concentrar-se divendres que ve a la mateixa hora davant dels Serveis Territorials, al carrer de Marquès de Comillas, per “aconseguir que la Generalitat ens escolti”. A més, també tenen previst ser al ple municipal del 26 de febrer per demanar als grups municipals suport. Ja van ser al ple municipal del passat 1 de febrer amb pancartes, però com no havien sol·licitat el torn per exposar una moció, no van poder intervenir. La d’ahir és la quarta manifestació que organitzen les famílies.