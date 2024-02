L’Ajuntament exigirà solucions a Educació per desencallar el conflicte a l’Andreu Castells

El cas Andreu Castells va arribar ahir al ple municipal en forma de moció de l’Associació de Famílies d’Infants (AFI). L’Ajuntament de Sabadell es va comprometre a demanar de forma pública al Departament d’Educació que posi fil a l’agulla i desencalli el conflicte enquistat entre famílies i equip directiu. “Demanem en aquest ple que l’Ajuntament sol·liciti una solució que garanteixi un nou equip directiu”, va reblar Verònica Calvo, portaveu al ple de l’AFI de l’escola Andreu Castells, a Can Rull.

La moció va aprovar-se amb els vots a favor de tots els grups municipals menys del Partit Popular, que va abstenir-se perquè “creiem que l’assumpte no és competència del ple municipal, sinó que és la Generalitat qui ho ha d’arreglar”, va aclarir la portaveu del grup Cuca Santos, que igualment va mostrar-se “preocupada” per la situació. Per la seva banda, Gabriel Fernàndez, número 1 d’Esquerra Republicana de Sabadell, va reconèixer que la situació “és complexa” i va recordar “que som el partit que està governant la Generalitat ,per tant, tenim alguna cosa a dir amb el Departament d’Educació”. Fernàndez va apuntar, però, que “em consta que ja hi ha solucions en marxa” i que “ens vam posar des del primer moment a intentar entendre la visió del Departament i de l’AFI”.

Durant la seva intervenció, la portaveu de les famílies va assegurar que “des del curs 2021-2022 ens vam trobar amb una porta tancada” per part de l’equip directiu. També va lamentar “el menyspreu” patit per part de direcció i la manca de projecte educatiu. “El projecte educatiu va ser inexistent fins al passat 21 de gener, quan tot aquest cas va esclatar”, va reivindicar Calvo. Les famílies també veuen amb mals ulls el fet que “després del primer any de mandat i de les valoracions negatives del projecte”, Educació no prengués cartes en l’assumpte, que s’ha acabat enquistant.

Ara per ara, la direcció de l’escola Andreu Castells l’està assumint un equip interí que va formar els Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental després que les tres persones de l’equip directiu agafessin la baixa laboral en bloc, ara fa més d’un mes.